大陸鐵路營業里程 突破16萬公里

9月14日11時30分，G8491次（梅州西至廣州東）、G8494次（廣州東至梅州西）、G8496次（深圳北至梅州西）三趟復興號動車組，分別從梅州、廣州和深圳三地同時發車，標誌著龍川至龍岩高鐵梅龍段（梅龍高鐵）正式開通運營，大粵東地區增添一條往返粵港澳大灣區的高鐵大通道。

中新社報導，隨著梅龍高鐵開通運營，中國大陸鐵路營業里程突破16萬公里，其中高鐵超4.6萬公里，分別較2012年底增長64.2%、392.2%。大陸鐵路的路網規模、質量和現代化水平顯著提升，客貨運輸、科技創新、節能環保、安全業績等主要指標穩居世界前列。 梅龍高鐵是大陸中長期高速鐵路網八縱八橫主通道區域連接線和《國家綜合立體交通網規劃綱要》長三角至粵港澳主軸的重要組成部分，是廣東省首條全額投資建設、自主審批的時速達350公里的高鐵項目。其正線全長98公里，途經梅州市、河源市，全線設梅州西、興寧南、五華、龍川西四個車站。

「以前每次從廣州回梅州都要繞道潮汕，全程需要四個小時左右，現在梅龍鐵路開通了，最快不到兩個小時就可以回到梅州了。」帶著家人回梅州過中秋節的熊小姐表示，自己在廣州工作，這次非常開心能坐上梅龍鐵路首發列車，回梅州時間大幅縮短，以後可經常回家看看，家鄉也將迎來更多遊客。

中國鐵路廣州局集團有限公司深圳工程建設指揮部黨委副書記龍建霞表示，梅龍高鐵開通後，梅州到廣州、深圳等地通行時間都縮短一半以上，極大提高了旅客輸送能力和鐵路運輸組織效率，進一步完善了廣東省綜合立體交通運輸體系，對推進梅州、河源對接融入粵港澳大灣區、推動海西經濟區與粵港澳大灣區互聯互通具有重大意義。

據瞭解，梅州位於粵東偏北地區，是革命老區。同時，梅州被譽為世界客都，是客家文化集大成的城市。未通鐵路前，梅州曾是廣東最偏遠的地區之一。 梅龍高鐵通車後，鐵路部門計畫開行兩條高鐵環線列車。雙環線高鐵列車輻射廣州、深圳、東莞、惠州、河源、梅州、揭陽、潮州、汕頭、汕尾等10座城市，將大大縮短粵東與粵港澳大灣區時空距離。

按照規畫，在未來幾年內，梅州將成為廣東境內比肩廣州和深圳的鐵路大樞紐。它連通梅汕、漳龍、佘汕、瑞梅和龍龍等鐵路線，加上原來過境的廣梅汕和梅坎鐵路，可銜接四方通達大陸各地。屆時梅州將迎來新一輪發展良機。