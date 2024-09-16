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海軍艦艇荒嚴重 我購美近岸戰鬥艦失敗

逾期未驗車 造成交通事故逐年攀升

中秋偏好短途 鐵路旅客估7400萬

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

為期5天的鐵路中秋小長假運輸14日啟動。中國大陸國家鐵路集團有限公司（下稱大陸國鐵集團）發布消息稱，9月14日至18日，大陸全國鐵路預計發送旅客7400萬人次，日均發送旅客1480萬人次。

中新社報導，大陸國鐵集團客運部負責人稱，今年中秋小長假旅遊流、探親流、學生流交織，鐵路客流總體將保持高位運行，9月15日為客流最高峰日，預計發送旅客約1680萬人次。 　　

從鐵路12306預售情況來看，北京、廣州、上海、成都、杭州、深圳、南京、武漢、西安、鄭州等城市和北京至上海、長沙至廣州、西安至成都、北京至呼和浩特、北京至鄭州等區間客流較為集中。

為此，大陸全國鐵路實行高峰線運行圖，日均計劃開行旅客列車11100餘列，較日常增加590餘列，安排加開跨鐵路局集團公司直通旅客列車244列。 　　

在線旅遊平台同程旅行數據顯示，今年中秋假期出行市場以中短途出行為主，繼續呈現出行高頻化、需求多樣化的特點。長三角、珠三角、京津冀及成渝城市群、中原城市群等城市群的中短途出遊需求旺盛，3小時以內的高鐵出遊市場最為活躍。

民航方面，據航旅縱橫大數據，截至9月11日，中秋假期大陸國內航線的機票預訂量超280萬張，比一周前增長約50%，出入境航線的機票預訂量超57萬張，比一周前增長約15%。

中秋 北京

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