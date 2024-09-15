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「解決台灣問題無時間表」 共軍中將曝時間底線：還是希望爭取和平統一

聯合報／ 大陸中心／即時報導
共軍中將何雷稱，何時解決台灣問題沒有時間表，但有「時間底線」。（圖／取自微信公眾號《今日海峽》）
共軍中將何雷稱，何時解決台灣問題沒有時間表，但有「時間底線」。（圖／取自微信公眾號《今日海峽》）

據福建東南衛視報導，大陸軍事科學院前副院長、共軍中將何雷日前在第11屆北京香山論壇受訪時表示，何時解決台灣問題雖然沒有時間表，但有「時間底線」。亦即大陸《反分裂國家法》列出的三種情況一旦出現，中國政府將依法行事，徹底解決台灣問題。

大陸《反分裂國家法》列出的三種情況分別為：台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失。前述三種情況的任何一種一旦發生，中國大陸得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

但何雷也說，「總體來講，我們最大的願望還是希望能夠爭取和平統一」。

針對大陸「兩高三部」早前聯合發布的懲獨「意見」，以及國台辦網站增設「依法懲治台獨頑固分子」專欄，何雷指出，這兩大舉措意義非常，一方面，表明了中共中央堅決實現祖國統一，徹底解決台灣問題的決心意志；另一方面，這既是對台獨頑固分子的嚴厲打擊，也是對其他台獨分子的有力震懾。

何雷強調，中國政府對台灣問題的原則立場以及解決台灣問題的方針清晰，美國也非常清楚，但實際做法與說法常常相悖，「說一套做一套」，中國非常清楚這一點，因此也不斷提醒、施壓和警告，以維護中美關係大局的穩定。

東南衛視指出，何雷在香山論壇這個重要的國際安全防務論壇上，清晰表達了中國政府在台灣問題上的原則立場，即盡最大誠意和努力爭取和平統一，但保留採取一切必要措施的選項，對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動絕不手軟，這些話顯然是講給國際社會特別是美國聽的。

中共 兩岸關係 北京 台獨 美國

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