菲船駛離仙賓礁 陸海警：堅決維護領土主權和海洋權益

美國海軍協會新聞網（USNI News）當地時間14日指，菲律賓滯留南海仙賓礁的9701號已經撤離。大陸海警局15日對此回應稱，中方對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯」的主權。菲海警9701號船非法滯留仙賓礁近五個月，嚴重破壞區域和平穩定。中方正告菲方停止煽動炒作、冒險侵權，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。

據中國大陸海警局微信公眾號15日消息，中國大陸海警局新聞發言人劉德軍就菲「非法」滯留中國仙賓礁的9701號船撤離發表談話表示，4月17日以來，菲海警9701號船非法滯留中國仙賓礁近五個月，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞區域和平穩定。

劉德軍指出，期間，中方「依法」對9701號船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均遭失敗。9月14日14時許，菲9701號船撤離中國仙賓礁潟湖。中方正告菲方，停止煽動炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。

劉德軍強調，中方對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯」的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

此前，美國海軍協會新聞網（USNI News）於當地時間9月14日引述國防分析師舒加特（Tom Shugart）在社群媒體Ｘ上所發布的船舶自動識別系統（AIS）訊息指稱，此前長期滯留在中國南沙群島仙賓礁的菲律賓海警船「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua，菲海警9701號），已於當地時間9月13日駛離該地區，正在從巴拉望島以南航行，似乎以18節的速度向東行駛，並駛入蘇祿海。

在該船被發現從南海進入蘇祿海前，菲律賓國家安全委員會發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）曾宣稱，「馬尼拉方面將維持其在仙賓礁的存在，因為我們正在監測可能的填海造地活動」。

觀察者網則指，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲海警船此前不但非法衝闖仙賓礁鄰近海域，危險接近中方海警船，菲方還多次妄圖對其補給，但均被中方海警船包圍驅趕。