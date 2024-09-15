美對陸電動車加100%關稅27日生效 陸商務部表強烈不滿

美國貿易代表署（USTR）在當地13日就對華301關稅最終措施發布公告，敲定多項對大陸產品提高關稅措施包括對電動車徵收100%、太陽能電池徵收50%等，將從9月27日起生效。大陸商務部對此表示，美方關稅措施是典型單邊主義、保護主義做法，不僅嚴重破壞國際貿易秩序，也沒有解決自身的貿易逆差和產業競爭力問題。中方對此強烈不滿，堅決反對。

據大陸商務部14日晚消息，大陸商務部發言人表示，中方已多次向美方就301關稅問題提出嚴正交涉。世界貿易組織早已裁決301關稅違反世貿組織規則，美方不但不糾正，反而進一步提高對中加徵關稅，這是錯上加錯。

該發言人批評，美方301關稅措施是典型的單邊主義、保護主義做法，不僅嚴重破壞國際貿易秩序和全球產業鏈供應鏈安全穩定，也沒有解決自身的貿易逆差和產業競爭力問題，其成本最終將由美國企業和消費者承擔。中方最新發布的《美國履行世貿組織規則義務情況報告》指出美國是「全球產業鏈供應鏈擾亂者」，再次對美方濫用「301條款」表達嚴重關注。

大陸商務部並指，此前，美國貿易代表署就關稅複審結果徵求公眾評論意見，多數意見反對加徵關稅或要求擴大關稅豁免範圍，這說明美對中301關稅不得人心。美方應立即糾正錯誤做法，取消全部對中加徵關稅。中方將採取必要措施，堅決捍衛中方企業利益。

路透此前提到，美國總統拜登今年5月宣布引用美國「301條款」對價值180億美元的大陸國產電動車、半導體、電池、鋼鐵、鋁、太陽能電池和關鍵礦物等產品的增加關稅。諮詢業界後，美國貿易代表署13日對關稅稅率、生效日期等作出最終決定。

據了解，多項對大陸產品提高關稅的措施，包括對電動車徵收100%、太陽能電池徵收50%，鋼、鋁、電動車電池及關鍵性礦物徵收25%關稅等都將於9月27日生效。而2025年起，大陸半導體的關稅亦將提高50%。

美國貿易代表戴琪曾對此稱，上調關稅是針對「中國的有害政策和做法」，以免繼續影響美國工人和企業。

隨著大陸電動車產業強勢崛起，除美國，歐盟和加拿大最近也陸續宣布對產自大陸的電動車徵收新關稅，其中加拿大加幅與美國一樣為100%。歐盟成員國11月前將就最終關稅稅率作出表決，大陸商務部部長王文濤本周將訪歐洲展開磋商。

大陸商務部官網15日透露，王文濤9月14日在義大利「汽車之都」杜林會見義大利汽車工業協會主席瓦瓦索里，雙方就歐盟對華電動汽車反補貼案、中義電動汽車產業合作等議題進行交流。