深偽技術下 川普賀錦麗合唱「我愛你中國」

一段經由深偽技術偽造的影片近期出現在中國社群平台，只見美國兩黨總統候選人川普、賀錦麗合唱著「我愛你中國」。分析說，用這種方式調侃美國領導人可能讓中國網友感到一種「文化自信」，但也凸顯無法以相同方法對待自家領導人的現實。

美國之音中文網今天報導，川普和賀錦麗共唱中國歌曲「我愛你中國」的影片在抖音獲點讚上千次，轉發數字也近一萬。過去3個月，類似這種美國領導人用中文演唱流行歌曲的人工智慧「深偽」（DeepFake）影片在中國社群平台逐漸走紅，部分還被轉發到TikTok、Instagram、X等中國以外的社群平台上。

報導說，隨著美國大選不斷臨近，華盛頓的國家安全官員和分析人士多次警告北京可能透過人工智慧技術製作和傳播針對候選人和美國民主體制的虛假資訊。最近幾年，中國一直進行在線影響力行動「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage），用這些「垃圾訊息偽裝」帳戶來推出暗中讚揚中國並批評美國和西方的虛假消息。

不過，從這些影片下的留言來看，幾乎沒有用戶相信美國領導人唱中文歌的影片是真的。

據指出，美國領導人對唱中文歌的影片約從今年5月開始在中國網上傳開。這些影片起初幾乎以美國總統拜登及川普作為主角，其中拜登7月宣布退出大選後，在一段影片中兩人對唱起歌手周華健的著名歌曲「朋友」，相互表達留戀，另一段川普和拜登以粵語演唱的「最佳損友」在抖音獲得超過44萬次點讚和近4萬條留言。

報導說，這段影片的創作者「小強同學」製作了超過200部類似影片，其中一部更獲得伊朗大使館帳號的轉發。

報導引述觀察人士說，鑒於華盛頓被視為是北京的競爭者，這些美國領導人唱歌的影片在中國網上受到歡迎，部分原因在於讓網友感到「從文化上馴服了強有力的美國人」，並或許將此視為文化自信的體現。

另據澳洲評論人士、前中國外交工作人員楊涵告訴美國之音，這同時體現出中國國內嚴格審查導致網友無法用類似方式調侃他們自己的領導人。