荷蘭議會拒接受北京對聯大2758號決議詮釋 陸使館抗議

荷蘭國會眾議院於當地時間12日以147票對3票通過一項涉台動議，內容指明聯大第2758號決議並未排除台灣的國際參與，內容還要求荷蘭政府在歐洲聯盟內部尋求對此的支持。中國大陸駐荷蘭使館對此回應稱，荷蘭議會二院9月12日通過涉台動議，「惡意曲解」聯合國大會第2758號決議，並呼籲荷方恪守「一中原則」，勿向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。

據中國大陸駐荷蘭使館微信公眾號14日消息，大陸駐荷使館發言人表示，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，不僅從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，並且明確了中國在聯合國的席位上只有一個。

該發言人續稱，「一個中國原則」成為國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，徹底封堵任何人、任何國家、任何勢力企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的空間。台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。

該發言人再指，中方敦促荷方切實恪守一個中國原則，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號，以實際行動維護中荷關係發展大局。

美國之音近日報導提到，12日，荷蘭國會眾議院於在150位眾議員中以147比3的贊成票數，壓倒性通過對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席、荷蘭眾議員帕特諾特（Jan Paternotte）有關聯合國大會第2758號決議的動議，駁斥對該決議的歪曲，並要求荷蘭政府尋求歐盟對此動議的支持。

上述動議指出，聯合國大會第2758號決議並未決定中國大陸對台灣擁有主權，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織如國際民航組織（ICAO）及世界衛生組織（WHO）等。

據了解，聯合國第79屆大會10日在紐約聯合國總部開幕，就在大會才揭開序幕之際，荷蘭議會即通過此支持台灣參與聯合國相關機構的動議。

此前，澳洲議會也於上月通過兩位參議員福塞特（David Fawcett）及奧尼爾（Deborah O'Neill）推出的類似動議，要求恢復聯合國大會2758號決議的原本含義，也就是決議並未認定中華人民共和國對台灣擁有主權。