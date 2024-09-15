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陸駐緬使館：反對任企圖離間中緬關係、指責中方的言行

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸駐緬甸使館14日發布新聞稿稱，中方反對任何企圖離間中緬關係、無端指責中國大陸的言行。圖為今年8月21日，緬甸領導人敏昂萊（左）在內比都接受中國新任駐緬甸大使馬珈遞交國書。（新華社）
大陸駐緬甸使館14日發布新聞稿稱，中方反對任何企圖離間中緬關係、無端指責中國大陸的言行。圖為今年8月21日，緬甸領導人敏昂萊（左）在內比都接受中國新任駐緬甸大使馬珈遞交國書。（新華社）

中緬關係面臨新挑戰？針對近期有媒體和個人表示中國大陸干涉緬甸內政一事，中國大陸駐緬甸使館於14日指出，中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉緬內政，反對任何企圖離間中緬關係、無端指責中國大陸的言行。

據中國大陸駐緬甸使館網站14日晚消息，使館發言人於當日表示，中緬兩國是傳統友好鄰邦，中方堅定支持緬甸維護獨立、主權、國家統一和領土完整，堅持不干涉「內政」，堅持緬人所有、緬人主導的和平進程。

該使館發言人續指，中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉緬內政，反對任何企圖離間中緬關係、無端指責中國的言行。

此外，發言人提到，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民。希望緬甸有關方面盡快停火止戰，以和平方式解決分歧，推動緬北和緬甸局勢回穩降溫，中方願為此繼續發揮建設性作用。

美國之音近日報導指出，緬甸反政府武裝逐步掌控中緬邊境，而中國大陸援助緬甸軍政府的消息引發當地民眾反彈。報導表示，儘管邊境局勢複雜，中國大陸仍繼續公開支持緬甸軍政府。

史前，緬甸內政部長雅畢（Yar Pyae）於本月8日至10日應邀前往江蘇參加「全球公共安全合作論壇」，並與北京簽署兩份諒解備忘錄，包含建立中國與緬甸軍政府的兩國警察部隊合作中心、以及陸方承諾將提供人民幣500萬的警用裝備和物資。

對此，美國和平研究所塔爾分析，北京做法旨在強化其對緬甸局勢的影響，但也削弱東協在處理緬甸危機中的角色。東協並未承認緬甸軍政府為「合法政府」，拒絕其參加主要峰會，而陸方的支持反而幫助軍政府減輕國際壓力。

北京 緬甸

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