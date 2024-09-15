關中：兩岸和平就能互利

考試院前院長關中昨天在一場學術研討會上表示，「台海兩岸是一個民族，我們有什麼深仇大恨必須要彼此對抗？」他認為應該坐下來好好談，和平統一可以是個漫長的過程，只要和平相處，只要不打仗，台灣就能安身立命，兩岸就會互利。

關中是在昨天由民主文教基金會、中美文化經濟協會和自由基金會舉辦的「強權即公理：這就是美國九一一事件後的美國霸權」學術研討會上發表主題演講，隨後接受媒體訪問時，就美國與大陸關係、兩岸關係和台灣政治議題表示看法。

關中表示，台灣今天仰賴大陸經濟，每年在大陸賺一千五百億美元的貿易，「我們是靠這個生活的，所以要面對現實」。

在提到中美關係時，他說，美國對台灣的策略是用武力威脅中共不能打台灣。但台灣要想想看，「要當美國的炮灰嗎？」美國在二戰之後所打的戰爭都是代理人戰爭，當前的烏克蘭就是很好的例子，它為了要削弱俄國、分化歐盟，製造俄烏戰爭。台灣人要了解，不能當美國的炮灰、不能被美國利用。