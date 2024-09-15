教宗讚北京：教會的應許與希望

天主教教宗方濟各十三日晚間結束為期十二天的亞太四國行，在返國的飛機上舉行記者會。他對北京大加讚揚，形容大陸是天主教會的「應許與希望」，對梵、陸主教提名爭議協商進展感到滿意，並重申希望有朝一日訪陸。

教廷正與大陸就續簽二○一八年主教提名協議的問題，進行最後幾周協商。方濟各對談判進程感到高興，雙方都本著善意協商、結果很好。

八十七歲的方濟各還說，大陸對他而言是個幻想；那是個偉大國家，「我欽佩也尊重中國」；那是個擁有千年文化的國度，其對話和理解力超越其他民主制度。

教廷多年來致力改善梵陸關係，以團結在大陸約一二○○萬名天主教徒為目標。這些教徒目前被分為北京認可的官方教會以及忠於羅馬的地下教會。前述二○一八年的協議，則為梵、中各自堅持的主教任命權找到折衷點。方濟各領導的教廷持續對北京示好，此一立場遭外界批評，尤其美國保守派。