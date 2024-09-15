遼寧艦 新型艦載機首飛

中共航母遼寧艦近日由官媒公開揭露已經測試一款新型艦載機，雖然官媒畫面沒有明確指出型號，但港媒指出，該新型戰機很可能是ＦＣ─31的變體。

近期大陸央視推出「焠火」系列軍事紀錄片，再度釋出不少從未披露過的軍事消息，包含共軍航母福建艦內部和彈射系統測試畫面，以及遼寧艦的新型艦載機首飛消息。

十三日正式播映的紀錄片引述遼寧艦區隊長張乃剛的說法指，新型戰機上艦「非常漂亮」，（首飛）當天「天氣非常晴朗，跟當年（二○一二年十一月）殲─15首飛的天氣差不多」，不過畫面僅僅帶到新型艦載機滑行的起落架，並未有準確的型號、起飛日期與地點。央視軍事以「新型戰機在遼寧艦放飛」為題報導。

港媒南華早報指出，這款新戰機被譽為「中國版的Ｆ─35」，被認為是一款隱形戰鬥機，是繼殲─20之後的第二款中共第五代戰鬥機，很可能是瀋陽飛機集團開發的早期原型機ＦＣ─31的變體，ＦＣ─31是一款中型雙發戰鬥機，於二○一二年進行首飛。

大陸軍事自媒體「空天力量」則指出，可登上遼寧艦的艦載機種類不多，能用「放飛」來描述的就更少，已知的型號只有殲─15Ｔ彈射型、教練─10的艦載版、空警─600艦載預警機、殲─15Ｄ電子戰飛機，還有傳聞已久的殲─35隱形戰鬥機。

文章認為，結合今年初傳出遼寧艦攜帶殲─35模型出海的消息，「一切就非常清楚了」，且今年四月遼寧艦海試回來後，港媒發現其飛行甲板上出現艦載機著陸的痕跡，從痕跡判斷該型機輪胎間隔應比殲─15小，具備這種特徵的就只有殲─35。文章強調通過殲─15和殲─35混編，可讓遼寧艦的艦載戰機總數增至約卅架左右。