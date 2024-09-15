兩岸觀策／陸連開3大會 鞏固2758號決議

九月以來，中國大陸的主場外交很熱鬧，中非合作論壇、太平洋島國警務合作對話、以及昨天閉幕的香山論壇。這些場合動輒八國、數十國與會，從這幾個會可看出兩個重要訊息：外交上，遵循一中原則；軍事上，台灣問題是第一條不可逾越的紅線。

三年一度的中非合作論壇，非洲五十四國除了與中華民國建交的史瓦帝尼（大陸稱斯威士蘭）外，五十三國全來了，當中四十國的元首還與習近平舉行雙邊會見，其餘十三國的副總統等政府首腦則與中共政治局各常委雙邊會晤。

根據大陸外交部新聞稿，在與習近平會見的四十國元首中，有三十六國的總統（政府主席或總理）都提到堅定奉行一個中國原則（或政策），有的還加碼說，台灣是中國的一部分、支持中國實現國家統一、相信台灣必將回歸中國等。受邀的非洲國家聯盟委員會主席法基也稱，非洲國家一貫堅定支持一中原則，其餘十三國的政府首腦也有類似表述。

習近平在與我前友邦聖多美普林西比總統會見時特別指出，「事實證明，聖普重新回到中非友好合作大家庭，完全符合兩國人民共同利益」。

大陸外交部發言人毛寧也不忘向我非洲當前唯一友邦史瓦帝尼喊話：「斯威士蘭同台灣地區發展官方關係，不符合斯方的自身利益。我們相信斯威士蘭遲早會認清國際大勢，做出符合歷史潮流的正確決定」。

中非合作論壇結束後，「第三次中國—太平洋島國執法能力與警務合作部級對話」接著在福建福州登場，有八個太平洋島國與會，當中的索羅門群島、吉里巴斯、諾魯都是最近才與我斷交改與中共建交的島國。會上，索羅門群島官員還重申堅定恪守一個中國原則。

美國與部分西方國家熱中討論聯合國二七五八號決議不涉及台灣，賴政府也積極推動此案後，中國大陸自會加重反制力道，藉由經濟援助、債務減免、基礎建設、安全合作等項目鞏固並拉攏其建交國，在外交場合圍堵台灣，在國際社會上重申「一中原則」是大勢所趨、戰後秩序的一環。

一九七一年的聯合國二七五八號決議（中華民國政府稱「排我納匪」案），是中共靠著其多數第三世界的邦交國投票獲勝的，毛澤東就說「是非洲兄弟將中國抬進聯合國的」。在聯合國的相關規定「一國一票，票票等值」下，聯合國進行的所有表決，中國大陸幾乎都會是穩操勝算，五十多年前是如此，如今想操作「二七五八號決議並不涉台」的結果也可想而知。

賴政府推動此案其實不在對外（應知走不通），而是對內，告訴國人政府已努力爭取參與國際社會並試圖突圍，但屢遭中共打壓阻撓，藉此增加國人對中國的對立、憤恨，以達其兩岸疏離、兩國互不隸屬的政治目標。

由此來看，剛結束的北京香山論壇會上，解放軍警告的成分也更濃了，從早前的中共中央軍委副主席張又俠，到論壇上何雷中將與多名學者多次談到台獨，並警告暗助台獨的美方「台灣問題是中美第一條不可逾越的紅線」。

美國前亞太副助卿華自強在論壇上回應稱，改變的是台灣的政治生態，才讓兩岸分歧愈來愈大，美國對台政策的整體框架沒有改變。華自強意在撇清責任，「台灣政府選擇走什麼路是台灣自己的決定，與美國無關」。

但中共並不這麼認為，解放軍或有可能進一步測試美國護台的底線，最明確的就是機艦更進一步的侵台，萬一出現擦槍走火的意外，美中台三方的考驗才真正到來。