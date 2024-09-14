大陸海警將到北極附近執法 官媒：執法能力與範圍突破

大陸海警局13日宣布兩艘艦艇編隊啟航前往俄羅斯執行「中俄海警2024年聯演聯巡任務」，並將開展北太平洋聯合巡邏。對此大陸官媒指出，此次出航，對大陸海警走向深藍「是一個突破，具有戰略意義」。

9月13日大陸海警發佈新聞稿稱由梅山艦和秀山艦組成的編隊正式起航，前往俄羅斯執行「中俄海警2024年聯演聯巡任務」，演習結束後，雙方海警艦艇編隊將開展北太平洋聯合巡邏。

央視旗下「玉淵譚天」14日指出，此次出航，對大陸海警走向深藍「是一個突破，具有戰略意義」。大陸與俄國海警艦艇編隊在北太平洋聯合巡航，依據的是聯合國大會46/215號決議和《北太平洋公海漁業資源養護和管理公約》。

這篇名為「中國海警北極附近海域執法兩大變化」的文章中，玉淵譚天還指出，大陸與美國1993年簽署備忘錄後曾有過聯合巡航，最近一次在2016年，至於大陸與俄國在該框架下於北太平洋聯合巡航則是首次。

就大陸與俄國巡航跟先前與美國巡航相比的突破，大陸軍事專家張軍社指出，大陸海警艦艇在北太漁委會註冊執法船，是在2020年6月獲得北太平洋公海漁船登臨檢查權的，而這一次的中俄聯合巡航，大陸海警可以聯合俄方對相關漁船進行登臨檢查，這是執法能力上的繼續突破。同時，此次執行巡航的大陸海警梅山艦和秀山艦，航速較快，艦上還配備有76mm的艦炮。

文章指出，大陸海警的執法範圍也實現了新的突破。文章引述專家陳相秒分析指，大陸海警有遠距離海外執法的硬體能力、有萬噸級的海警船，全球任何海域都可以去。但制約大陸海警「走出去」的最大問題就是補給。如果沒有補給，大陸海警的海外執法週期就會限定在30到45天左右。而俄羅斯在北太平洋地區，有不少具備補給能力的基地，通過這次在相關海域的聯演聯巡，可探索合作方式，延長大陸海警的執法週期，擴大執法範圍。「意味著中國海警不僅能駛向深藍，更能駛向更遠處」。

公開資料顯示，大陸海警早在新冠疫情前就開始派艦艇到北太平洋公海漁業執法巡航，去年9月，官方披露2023年的巡航任務已經完成，該次巡航45天最遠至東經180度（國際換日線）以東的北太平洋公海，總航程2萬1,000餘海里、航時2,000餘小時，「巡航海域範圍進一步擴大，遠海執法能力進一步得到提升」。

近日大陸海警公布的第9次巡航，則首度攜帶直升機隨艦執行任務。具有共軍空軍大校軍銜的軍事專家包明14日發文指出，近年來，大陸海警獲得了遠洋執法的經驗，不但對海警很重要，對共軍的海軍建設也非常重要，「海軍雖然有亞丁灣護航的經驗，但缺乏在太平洋深處的航行經驗，所以這次海警執法任務的成功有重要的意義」。

包明認為，北太平洋條約海區的西段距離澳洲很近，東段距離美國很近。由於大陸海上力量的數量規模大，可以實現比較密集的巡邏。「今後在這片海域，很可能形成以中國為主導的執法架構，這對於美國來說恐怕是一件更難接受的事情」，長此以往，「在太平洋就可以建立新的國際秩序」。