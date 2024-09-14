「不照搬西方模式」大陸人大成立70年 習近平：民主是全人類的共同價值

大陸全國人大14日舉行成立70周年慶典，中共總書記習近平發表講話指出，人民代表大會制度是中國共產黨領導的成果，「是人類政治制度史上的偉大創造」、「有效克服了『舊中國』那種群龍無首、一盤散沙和黨爭紛遝、相互攻訐的現象」。他強調，民主是全人類的共同價值，「我們要借鑒人類政治文明的有益成果，但絕不照搬西方政治制度模式」。

據新華社，習近平14日發表「在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上的講話」，他盛讚「人民代表大會制度是中國共產黨領導中國人民艱辛探索長期奮鬥的成果，是從中國土壤中生長起來的全新政治制度，是人類政治制度史上的偉大創造」。他表示，人大制度建立，「意味著中國政治從根本上實現了由少數人掌握政權、絕大多數人受壓迫被剝削到中國共產黨領導、人民當家作主的偉大跨越，這在幾千年歷史上是從未有過的」。

習近平還指出，人民代表大會制度堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，有利於從制度上法律上堅持和鞏固黨的領導地位和執政地位，確保黨的主張通過法定程序成為國家意志，確保黨組織推薦的人選通過法定程序成為國家政權機關領導人員，確保黨通過國家政權機關實施對國家和社會的領導，保證黨的理論、路線、方針政策和決策部署在國家工作中得到全面貫徹。「這有效克服了『舊中國』那種群龍無首、一盤散沙和黨爭紛遝、相互攻訐的現象」。

他並提到，人民代表大會制度「體現了人民民主專政的國家性質」，實行人民代表大會制度，同實行中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度、基層群眾自治制度等基本政治制度，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，一同形成全面、廣泛、有機銜接的「人民當家作主制度體系」。

習近平強調，「民主是全人類的共同價值」，他指出中共領導中國人民在發展人民民主上取得的偉大成就，豐富了世界民主理論和實踐，貢獻了中國智慧和中國方案。「我們要借鑒人類政治文明的有益成果，但絕不照搬西方政治制度模式。我們願繼續同世界上一切追求和平、發展、公平、正義、民主、自由的國家和人民，共同探討實現廣泛、真實、管用的民主的路徑，為人類政治文明進步作出新貢獻」。

他要求要推進科學立法、民主立法、依法立法，必須堅持和完善黨委領導、人大主導、政府依託、各方參與的立法工作格局。他也要求大陸全國人大及其常委會和有立法權的地方人大及其常委會要充分履行立法職責，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，提高立法品質。

隨後大陸全國人大委員長趙樂際在主持大會時指出，習近平的講話，「立意高遠、催人奮進」，是一篇「閃耀著馬克思主義真理光輝的綱領性文獻」。他堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，「堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度」。