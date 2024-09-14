大陸人大70週年 習近平：人類政治制度的偉大創造

中共總書記習近平今天說，人民代表大會制度是中國共產黨領導中國人民艱辛探索長期奮鬥的成果，是從中國土壤中生長起來的全新政治制度，是「人類政治制度史上的偉大創造」。

他還說，人民代表大會制度的建立，意味著「中國政治從根本上實現了由少數人掌握政權、絕大多數人受壓迫被剝削到中國共產黨領導、人民當家作主的偉大跨越」，實現了中國政治制度的偉大變革。

新華社報導，中共中央、全國人大常委會14日上午在北京人民大會堂舉行「慶祝全國人民代表大會成立70週年大會」。習近平出席會議並發表講話時，作以上表示。

習近平還強調，要進一步堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，發展全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，為實現新時代新征程黨和人民的奮鬥目標提供堅實制度保障。

他說，70年來，在黨的領導下，人民代表大會制度有效保證了中國始終沿著社會主義道路前進，在保證黨領導人民依法有效治理國家、保障人民當家作主、保證國家政治生活既充滿活力又安定有序、實現國家各方面工作法治化、保障國家長治久安等方面展現出「顯著政治優勢」，為創造經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡提供了「重要制度保障」。

習近平又稱，實踐證明，人民代表大會制度是符合中國國情和實際、體現社會主義國家性質的好制度，是能夠有效凝聚全體人民力量一道推進中國式現代化的好制度。

習近平還宣稱他執政的中共18大以來，「立足新的歷史方位，深刻把握中國社會主要矛盾的新變化，積極回應人民群眾對民主法治的新要求新期盼，健全人大組織制度和工作制度，推動人大工作取得歷史性成就。」

他說，要充分發揮人大在密切與人民群眾聯繫中的帶頭作用。人大代表肩負人民賦予的光榮職責，要忠實代表人民利益和意志，當好黨和國家連絡人民群眾的橋樑。各國家機關要支持和保障人大代表依法履職，健全聯繫代表的制度機制，豐富人大代表連絡人民群眾的內容和形式。

習近平最後說，各級黨委要加強對人大工作的全面領導，支持人大及其常委會依法行使職權、展開工作。各級人大常委會黨組要始終堅持黨中央集中統一領導，落實好全面從嚴治黨主體責任，按照「四個機關」的要求，切實加強人大機關的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，打造政治堅定、服務人民、尊崇法治、發揚民主、勤勉盡責的人大工作隊伍，不斷提高新時代新征程人大工作品質和水準。

據報導，中國全國人大常委會委員長趙樂際在主持大會時稱，習近平的重要講話，「立意高遠、催人奮進，豐富和發展了習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，是一篇閃耀著馬克思主義真理光輝的綱領性文獻，要認真學習領會、堅決貫徹落實。」