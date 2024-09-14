菲稱不離開仙賓礁海域 陸國防部：堅決反制在南海興風作浪

大陸國防部14日召開記者會，針對菲國家海事委員會發言人稱，菲方不會離開仙賓礁相關海域一事，大陸國防部發言人吳謙表示，無論誰在南海興風作浪，侵犯中方領土主權和海洋權益，中方都將採取有力有效措施堅決反制。

有記者在14日記者會上提問，菲國家海事委員會發言人稱，菲方不會離開仙賓礁相關海域，將繼續組織巡邏補給。此外，針對中國對菲在南海活動採取的行動，美國國防部長（Lloyd Austin）在與菲律賓國防部長通話時重申美對菲的堅定承諾，對此詢問大陸國防部回應。

吳謙表示，包括仙賓礁在內的南沙群島是中國固有領土，中方依法在相關海域開展維權執法行動，合理合法、專業規範。美國不是南海問題的當事方，無權介入中菲涉海爭議，更不得以雙邊條約為藉口損害中國的領土主權和海洋權益。

吳謙指出，當前南海局勢局部升溫反覆，其根源於菲律賓一再侵權挑釁、冒險妄為，在於美國不斷拱火澆油、挑動對抗。需要強調的是，無論誰在南海興風作浪，侵犯中方領土主權和海洋權益，中方都將採取有力有效措施堅決反制。

根據《菲律賓商報》14日報導，菲律賓國家海事委員會發言人洛佩茲（Alex Lopez）13日接受廣播電台訪問時表示，在海上爭端不斷升級，以及與中國船隻製造相撞事件之下，菲律賓會繼續就衝突與北京舉行雙邊會談，但沒有放棄「哪怕是一平方英寸」的土地。

近年來，黃岩島（民主礁）、仁愛礁（仁愛暗沙）、鐵線礁、仙賓礁、鱟藤礁等南沙群島範圍內，大陸與菲律賓都發生船艦對峙等情況，尤其仙賓礁局勢持續升級，繼8月25日雙方船隻發生碰撞後，8月31日天再度有碰撞事件。