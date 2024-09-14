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航行自由？德艦睽違22年穿越台海 陸國防部：挫敗一切挑釁圖謀

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部新聞發言人吳謙回應德艦穿台海。圖／取自大陸國防部官網
大陸國防部新聞發言人吳謙回應德艦穿台海。圖／取自大陸國防部官網

德國海軍巡防艦巴登符騰堡號和補給艦法蘭克福號13日按計畫穿越台海，大陸國防部新聞發言人吳謙14日在記者會上表示，航行自由並不意味著橫行自由，更不能借此挑釁和危害中國的主權和安全。

德國國防部長佩斯托瑞斯13日證實，德國海軍巡防艦巴登符騰堡號和補給艦法蘭克福號自當天上午起，按計畫穿越台海。這兩艘是近20年來首批通過台海的德國軍艦

吳謙對此表示，德方兩艘軍艦過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對德艦全程跟監警戒。航行自由並不意味著橫行自由，更不能藉此挑釁和危害中國的主權和安全。中國軍隊時刻保持高度戒備，採取有力措施挫敗一切挑釁圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

大陸駐德國使館發言人早前也以「答記者問」回應，中方已向德方提出交涉表明嚴正立場，並再次重申，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題不是什麼「航行自由」問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。

此外，有記者記者會上就國防部近日發布「2024年中共軍力報告書」中指出，中共解放軍受限於天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足因素，尚未具備全面犯台的作戰能力，詢問回應。

吳謙回應，民進黨當局的說法荒唐可笑，純屬自欺欺人。祖國完全統一是歷史必然、大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不了。中國人民解放軍有可靠的手段讓天塹變通途，有強大的能力挫敗「台獨」武裝的任何負隅頑抗，堅決捍衛國家主權和領土完整。

台海 德國 軍艦

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