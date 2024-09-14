賴清德指「共產主義威脅強烈」 陸國台辦怒控：台獨金孫

總統賴清德日前參加「台灣人民自救運動宣言」60周年研討會，表示共產主義要併吞台灣的威脅仍然存在，甚至比過去更強烈。對此，大陸國台辦14日發表回應稱，賴清德此舉再度證實自己「台獨金孫」的本來面目，充分暴露他謀求「台獨」分裂、升高兩岸對立對抗的險惡用心。

大陸國台辦發言人陳斌華14日說，所謂「台灣人民自救運動宣言」當年打著反對當局獨裁專制的旗號，拋出「制憲建國」、「以台灣名義加入聯合國」等分裂謬論，是一篇不折不扣的「台獨宣言」。

他認為，賴清德對其推崇備至，企圖用以「洗滌人心」，再度證實自己「台獨金孫」的本來面目，充分暴露他謀求「台獨」分裂、升高兩岸對立對抗的險惡用心。

陳斌華繼續指控，打著「民主自由」的幌子，將少數人的「台獨」主張強行灌輸給廣大台灣民眾，是賴清德、民進黨愛幹、常幹的勾當。如任其發展，只會將台灣推向兵凶戰危險境，給台灣同胞帶來深重災禍，讓民眾乃至子孫承受「台獨」引戰的惡果。

陳斌華說，賴清德當局上台以來，為謀求「台獨」分裂，公器私用、不擇手段，肆意進行政治迫害、展開司法追殺，悍然打壓島內反「獨」陣營、愛國統一力量，在島內（指台灣）大搞「綠色恐怖」。其所作所為被島內輿論認為是「民主退步」、「司法已死」和「自由堪憂」。

陳斌華最後重申，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。希望廣大台灣同胞真正理解民主、自由的真諦，認清「綠色恐怖」就是對民主自由的踐踏，認清「台獨」分裂就是對台海和平、自身安全的威脅，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，和大陸同胞一道，共創國家統一、民族復興的美好未來，真正實現當家作主的願望。

賴清德12日上午，出席「世代流轉、民主啟程」台灣人民自救運動宣言60周年研討會並致詞，他當時說重讀「台灣人民自救運動宣言」有3個心得，一是這個運動還在繼續中，還沒停止，二是雖然蔣介石已經過去，但是共產威脅不只仍然存在，比過去還更強烈，三是要繼續為台灣的民主自由，建立一個合理繁榮的社會繼續打拚。