聽新聞
0:00 / 0:00
陸副外長香山論壇主張召開更大規模和會制定巴以兩國方案路線圖
據俄羅斯衛星通訊社，大陸外交部副部長陳曉東14日在第十一屆北京香山論壇上發言時表示，在巴以問題上，中方將繼續推動盡快停火止戰，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實兩國方案的路線圖和時間表。
報導稱，陳曉東談到中東問題時說，去年以來，中方成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解，帶動中東地區形成歷史性的和解潮。針對巴以新一輪衝突，中國專門發布立場文件。不久前促成巴勒斯坦各派在北京舉行對話，達成和解，為推動中東實現和平穩定邁出重要的一步。
陳曉東表示，中方將繼續做好斡旋者、勸和者，同各方一道推動熱門議題的政治解決進程。在巴以議題上，中方將繼續推動盡快停火止戰，加大人道救援，支持巴勒斯坦加強民族團結，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實兩國方案的路線圖和時間表。
第十一屆北京香山論壇9月12日至14日舉行。本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言