陸副外長香山論壇主張召開更大規模和會制定巴以兩國方案路線圖

據俄羅斯衛星通訊社，大陸外交部副部長陳曉東14日在第十一屆北京香山論壇上發言時表示，在巴以問題上，中方將繼續推動盡快停火止戰，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實兩國方案的路線圖和時間表。

報導稱，陳曉東談到中東問題時說，去年以來，中方成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解，帶動中東地區形成歷史性的和解潮。針對巴以新一輪衝突，中國專門發布立場文件。不久前促成巴勒斯坦各派在北京舉行對話，達成和解，為推動中東實現和平穩定邁出重要的一步。

陳曉東表示，中方將繼續做好斡旋者、勸和者，同各方一道推動熱門議題的政治解決進程。在巴以議題上，中方將繼續推動盡快停火止戰，加大人道救援，支持巴勒斯坦加強民族團結，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實兩國方案的路線圖和時間表。

第十一屆北京香山論壇9月12日至14日舉行。本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」。