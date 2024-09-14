快訊

媽帶2寶搭高鐵沒人讓位…她怒發聲「一堆人裝睡」 網揪1點全不挺

快訊／恭喜！歐陽妮妮宣布懷孕 「我人生收過最棒的禮物」

雷雨影響 台中機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

陸副外長香山論壇主張召開更大規模和會制定巴以兩國方案路線圖

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部副部長陳曉東14日在第十一屆北京香山論壇上倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。圖為以色列日前空襲加薩聯合國學校和兩棟民宅，造成嚴重死傷。 （歐新社）
大陸外交部副部長陳曉東14日在第十一屆北京香山論壇上倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。圖為以色列日前空襲加薩聯合國學校和兩棟民宅，造成嚴重死傷。 （歐新社）

據俄羅斯衛星通訊社，大陸外交部副部長陳曉東14日在第十一屆北京香山論壇上發言時表示，在巴以問題上，中方將繼續推動盡快停火止戰，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實兩國方案的路線圖和時間表。

報導稱，陳曉東談到中東問題時說，去年以來，中方成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解，帶動中東地區形成歷史性的和解潮。針對巴以新一輪衝突，中國專門發布立場文件。不久前促成巴勒斯坦各派在北京舉行對話，達成和解，為推動中東實現和平穩定邁出重要的一步。

陳曉東表示，中方將繼續做好斡旋者、勸和者，同各方一道推動熱門議題的政治解決進程。在巴以議題上，中方將繼續推動盡快停火止戰，加大人道救援，支持巴勒斯坦加強民族團結，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實兩國方案的路線圖和時間表。

第十一屆北京香山論壇9月12日至14日舉行。本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」。

北京 巴勒斯坦

延伸閱讀

談俄烏戰爭 中國外交部：為和談鋪路搭橋

南海問題 大陸與東協將以靈活方式加快磋商「準則」

陳曉東急性青光眼為防治療身材會走樣 竟選擇針刺雙眼

竟有言承旭跨刀！陳曉東30年不變 電暈那那大師

相關新聞

再有陸男來投奔自由 陸委會：大陸人非經許可不得入台

再有大陸男子來台投奔自由，一位浙江王姓男子乘橡皮艇划向台灣，在新北市林口後坑溪出海口被發現，陸委會對此表示，中國大陸人民...

德兩軍艦穿行台灣海峽 東部戰區：海空兵力全程跟監警戒

據解放軍東部戰區微博號，東部戰區新聞發言人就德艦過航台灣海峽發表談話。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，9月13日，德...

賴清德警共產主義威脅　陸國台辦：台獨金孫

總統賴清德日前參加「台灣人民自救運動宣言」60周年研討會，表示共產主義要併吞台灣的威脅仍然存在，甚至比過去更強烈。對此，...

陸副外長香山論壇主張召開更大規模和會制定巴以兩國方案路線圖

據俄羅斯衛星通訊社，大陸外交部副部長陳曉東14日在第十一屆北京香山論壇上發言時表示，在巴以問題上，中方將繼續推動盡快停火...

通膨緊縮、失業率高…中國延遲退休年齡 勢在必行卻棘手

中國宣布實施漸進式延遲法定退休年齡的決定，立即產生的疑問是，中國早於2013年首次提出這個政策，為何突然在此時實施？

大陸海警局兩艦赴俄羅斯聯合演習 結束後將在北太平洋聯合警巡

新華社報導，新華社自中國海警局獲悉，由中國海警局梅山艦和秀山艦組成的編隊9月13日10時許正式起航，前往俄羅斯執行中俄海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。