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再有陸男來投奔自由 陸委會：大陸人非經許可不得入台

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於大陸民眾乘橡皮艇來台「投奔自由」，陸委會重申大陸地區人民未經許可不得進入台灣。（圖／聯合報系資料照片）
對於大陸民眾乘橡皮艇來台「投奔自由」，陸委會重申大陸地區人民未經許可不得進入台灣。（圖／聯合報系資料照片）

再有大陸男子來台投奔自由，一位浙江王姓男子乘橡皮艇划向台灣，在新北市林口後坑溪出海口被發現，陸委會對此表示，中國大陸人民非經我主管機關許可，不得進入台灣，政府也不鼓勵相關人士以非法方式進入我國境。

陸委會14日表示，依「兩岸條例」第 10 條規定，中國大陸人民非經我主管機關許可，不得進入台灣。此外未經許可入出國者，依「入出國及移民法」第74條規定處以5年以下有期徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金。

陸委會強調，政府不鼓勵相關人士以非法方式進入我國境。針對偷渡及遣返問題，主管機關將持續加強邊境管理，防止非法入境行為，以維護國家安全與社會穩定。

陸委會還指出，有特殊考量之個案，政府已有處理機制，會依我方相關法令規範妥適處理。就本案相關情形，陸委會提到目前刻由主管機關海巡署依規定處理中，後續將移送司法機關依法偵辦。

這並非近期首起類似事件，今年6月初，60歲大陸阮姓男子駕駛快艇「鴻津號」從大陸福州寧德港出發，經15小時、250多公里航行，闖進淡水渡船頭靠岸，當時他也強調是投奔自由。

這起案件9月10日在士林地院進行言詞辯論，阮男表示「來台目的就是要推翻獨裁政權」，更交出一份手繪的「福建沿海軍事部署情報」，請法官轉交給我方的國安局，盼提供相關資料能換取從輕量刑。

據海巡署「海巡重要統計資料」，近5年大陸籍人士偷渡來台，2019年5人、2020年5人、2021年14人、2022年5人，2023年15人，今年前7個月則有3人。

偷渡 海巡署 陸委會

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