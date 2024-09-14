中國延後退休年齡 分析：紓緩養老金財政重擔

中國將自明年起逐步延後法定退休年齡，較現行制度延遲3至5歲。分析指出，這將有助紓緩人口老化對養老金的財政壓力，但政策只是治標，治本還須解決人口結構問題和提振經濟。

中國退休制度將迎來重大變革，中國全國人大常委會昨天通過決定，明年元旦起，將用15年時間逐步將男職工法定退休年齡由60歲延遲至63歲，女幹部由55歲延至58歲，女職工則由50歲延至55歲；2030年元旦，將領取基本養老金最低繳費年限由15年逐步提高至20年。

香港星島日報社論今天指出，中國目前退休年齡制度制訂於1950年代，一直沒有改動，可是人均預期壽命已由當時約40歲增至78.6歲，退休制度追不上時代需要；而人口老化日趨嚴峻，出生率已連續兩年呈負成長，勞動人口由2011年9.4億人減至去年的8.6億，官方估計60歲或以上人口將由去年2.97億增至2035年的4億。

人口老齡化和少子化衍生兩個問題。第一，勞動人口持續減少，贍養人口增加。據官方數據，全國參與社保養老金在職人數逾3.79億人，已退休人士近1.42億人，意味2.67個在職工人供養一名退休人士；北京大學一項研究推算，到2050年是1.6名在職工人供養一名退休人士，對勞動市場和經濟將造成沉重壓力。

其次，人口老化代表領取退休金人數將越來越多，但繳納社保養老金的供款人越來越少，社保養老金將入不敷出；中國社科院更大膽估計，到了2035年，全國養老金結餘將耗盡。

對於中國全國人大常委會逐步延後法定退休年齡的決定，社論說，延遲退休年齡只是緩解養老金的財政壓力，要解決問題，須從兩方面入手。

首先要設法完善退休制度，因為單靠基本養老金並不足夠，須設法鼓勵民眾自願購買個人養老金，但中國股市近年低迷，社保基金去年投資都虧損5%，民眾更不敢買個人養老金。要扭轉民眾不願投資心態，當局須設法提出新措施刺激經濟，當經濟好轉，可望帶動股市回升，社保基金以至個人養老金有可觀投資回報，自然讓更多人對買基金重拾信心，為未來退休生活早作部署。

此外，長遠來說要推出政策鼓勵生育，包括生育補貼、稅務寬減和加大托兒服務，藉此讓出生率重回正成長；而若能穩住就業環境，保障青年有工作有穩定收入，鼓勵生育自能事半功倍。