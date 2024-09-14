快訊

太搶手！暌違10年 陶喆演唱會門票秒殺「可能加場」

督導轉型！台鐵董事長自請「記大功」工會轟4過失：更該記過

U23世界盃／荷蘭贏球⋯中華隊確定寫史上最差排名

中國延後退休年齡 分析：紓緩養老金財政重擔

中央社／ 台北14日電

中國將自明年起逐步延後法定退休年齡，較現行制度延遲3至5歲。分析指出，這將有助紓緩人口老化對養老金的財政壓力，但政策只是治標，治本還須解決人口結構問題和提振經濟。

中國退休制度將迎來重大變革，中國全國人大常委會昨天通過決定，明年元旦起，將用15年時間逐步將男職工法定退休年齡由60歲延遲至63歲，女幹部由55歲延至58歲，女職工則由50歲延至55歲；2030年元旦，將領取基本養老金最低繳費年限由15年逐步提高至20年。

香港星島日報社論今天指出，中國目前退休年齡制度制訂於1950年代，一直沒有改動，可是人均預期壽命已由當時約40歲增至78.6歲，退休制度追不上時代需要；而人口老化日趨嚴峻，出生率已連續兩年呈負成長，勞動人口由2011年9.4億人減至去年的8.6億，官方估計60歲或以上人口將由去年2.97億增至2035年的4億。

人口老齡化和少子化衍生兩個問題。第一，勞動人口持續減少，贍養人口增加。據官方數據，全國參與社保養老金在職人數逾3.79億人，已退休人士近1.42億人，意味2.67個在職工人供養一名退休人士；北京大學一項研究推算，到2050年是1.6名在職工人供養一名退休人士，對勞動市場和經濟將造成沉重壓力。

其次，人口老化代表領取退休金人數將越來越多，但繳納社保養老金的供款人越來越少，社保養老金將入不敷出；中國社科院更大膽估計，到了2035年，全國養老金結餘將耗盡。

對於中國全國人大常委會逐步延後法定退休年齡的決定，社論說，延遲退休年齡只是緩解養老金的財政壓力，要解決問題，須從兩方面入手。

首先要設法完善退休制度，因為單靠基本養老金並不足夠，須設法鼓勵民眾自願購買個人養老金，但中國股市近年低迷，社保基金去年投資都虧損5%，民眾更不敢買個人養老金。要扭轉民眾不願投資心態，當局須設法提出新措施刺激經濟，當經濟好轉，可望帶動股市回升，社保基金以至個人養老金有可觀投資回報，自然讓更多人對買基金重拾信心，為未來退休生活早作部署。

此外，長遠來說要推出政策鼓勵生育，包括生育補貼、稅務寬減和加大托兒服務，藉此讓出生率重回正成長；而若能穩住就業環境，保障青年有工作有穩定收入，鼓勵生育自能事半功倍。

養老金

延伸閱讀

陸勞動改革 退休年齡逐步延後

陸勞動改革 專家：有助改善生產力

中國2025年延後法定退休年齡 男63歲女55歲起

大陸全國人大宣布 明年起實施漸進式延遲法定退休年齡

相關新聞

再有陸男來投奔自由 陸委會：大陸人非經許可不得入台

再有大陸男子來台投奔自由，一位浙江王姓男子乘橡皮艇划向台灣，在新北市林口後坑溪出海口被發現，陸委會對此表示，中國大陸人民...

德艦穿越台海 陸使館表明立場：台灣問題不是航行自由問題

對於德國軍艦穿越台灣海峽，大陸駐德國使館發言人就此以「答記者問」回應稱，中方已向德方提出交涉表明嚴正立場。中國再次重申，...

德兩軍艦穿行台灣海峽 東部戰區：海空兵力全程跟監警戒

據解放軍東部戰區微博號，東部戰區新聞發言人就德艦過航台灣海峽發表談話。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，9月13日，德...

大陸海警局兩艦赴俄羅斯聯合演習 結束後將在北太平洋聯合警巡

新華社報導，新華社自中國海警局獲悉，由中國海警局梅山艦和秀山艦組成的編隊9月13日10時許正式起航，前往俄羅斯執行中俄海...

俄中建交75周年 俄國家電視台將拍攝「新中國」紀實性紀錄片

據俄羅斯衛星通訊社，為慶祝俄中建交75週年暨中華人民共和國成立75週年，由俄羅斯國家電視台第一頻道組織策劃的紀實性紀錄片...

【專家之眼】解析前共軍阮芳勇非法入境案

今年6月9日自稱為前共軍成員阮芳勇駕駛鴻津號快艇，自福建橫越海峽直闖台灣，突破我海域監控防線，抵達淡水渡船碼頭，被司法機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。