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德兩軍艦穿行台灣海峽 東部戰區：海空兵力全程跟監警戒

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
東部戰區回應德國巴登-符騰堡號護衛艦、法蘭克福號補給艦兩軍艦穿越台灣海峽。圖為2024年7月31日，德國國防部長皮斯托里烏斯訪問檀香山，參觀「巴登-符騰堡」號護衛艦情景。環球時報
東部戰區回應德國巴登-符騰堡號護衛艦、法蘭克福號補給艦兩軍艦穿越台灣海峽。圖為2024年7月31日，德國國防部長皮斯托里烏斯訪問檀香山，參觀「巴登-符騰堡」號護衛艦情景。環球時報

解放軍東部戰區微博號，東部戰區新聞發言人就德艦過航台灣海峽發表談話。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，9月13日，德「巴登-符騰堡號護衛艦」、「法蘭克福號」補給艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

李熹表示，德方行為增加安全風險、傳遞錯誤訊號。戰區部隊時時保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

德國國防部長皮斯托里烏斯昨證實，兩艘德國軍艦9月13日開始穿行台灣海峽，並將於今14日完成穿行。

巴登-符騰堡號護衛艦及法蘭克福號補給艦上個月即8月20日早晨進入東京港，並停靠在東京國際郵輪碼頭。其後在8月27日至29日，參加了包括義大利航母加富爾號、日本海上自衛隊、澳洲、及法國軍艦，在關東以南至沖繩以東海域的聯合演習。

其後，兩艦又到韓國仁川港停泊，其間就不斷傳出兩艦將打破22年未曾穿行台海的紀錄，再次穿越台灣海峽。9月10日兩艦離開仁川，準備航向菲律賓馬尼拉，而昨天則由德國防長皮斯托里烏斯證實正在穿越台灣海峽。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校。央視軍事
東部戰區新聞發言人李熹海軍大校。央視軍事

台灣海峽 國防部 德國 解放軍 軍艦

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