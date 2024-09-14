大陸海警局兩艦赴俄羅斯聯合演習 結束後將在北太平洋聯合警巡

新華社報導，新華社自中國海警局獲悉，由中國海警局梅山艦和秀山艦組成的編隊9月13日10時許正式起航，前往俄羅斯執行中俄海警2024年聯演聯巡任務。

報導稱，任務期間，中俄海警將圍繞打擊海上安全威脅、海上搜救等議題組織聯合演習。演習結束後，中俄海警艦艇編隊將展開北太平洋聯合巡邏。

報導稱，此次中俄聯演聯巡行動不針對第三方，與當前國際情勢和區域局勢無關，旨在鞏固深化兩國海上執法力量友好務實合作，建立完善中俄海上執法力量聯合巡邏的組織和協同機制，增強共同應對各種海上安全威脅的能力。

俄羅斯自10 日 啟動「大洋 - 2024」戰略演習，範圍擴及太平洋、北冰洋、波羅的海、裏海、地中海等多個水域進行，將在下週一即16 日結束。俄羅斯總統普亭週二表示，這是俄國軍隊 30 年來首次舉行如此大規模的海軍演習。

同日，中國大陸的「北部．聯合─2024」演習也與俄羅斯軍艦共同展開，中方由飛彈驅逐艦西寧艦、無錫艦，飛彈護衛艦臨滄艦、綜合補給艦太湖艦以及3架艦載直升機等組成。俄方海上兵力由大型反潛艦「沙波什尼科夫海軍元帥」號、「潘捷列耶夫海軍上將」號，輕型護衛艦「俄羅斯聯邦英雄·齊堅扎波夫」號、「完美」號、「響亮號」、「凜冽號」，以及卡-27反潛直升機等組成。

中方軍艦也將同時配合俄方的「大洋─2024」軍演，形成兩國演習相互參演的新聯演模式。