德艦穿越台海 陸使館表明立場：台灣問題不是航行自由問題

對於德國軍艦穿越台灣海峽，大陸駐德國使館發言人就此以「答記者問」回應稱，中方已向德方提出交涉表明嚴正立場。中國再次重申，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題不是什麼「航行自由」問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。

德國之聲昨報導，德國國防部長皮斯托裡烏斯(Boris Pistorius)證實，兩艘德國軍艦周五（9月13日）開始穿行台灣海峽。當日，他在柏林被記者提問時表示：「是的，我可以確認這一點。」他強調，「我們發出的信號非常簡單，國際水域就是國際水域，這是最短的航線，考慮到天氣因素，這也是最安全的路線，況且，這裡是國際水域，所以我們穿行（台灣海峽）。」整個穿越台灣海峽的行程在周六完成。

發言人表示，台灣海峽內水域從兩岸向海方向依序為中國內水、領海、毗連區及專屬經濟區，根本不存在所謂「國際水域」。中方尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對他國打著航行自由的旗號，挑釁、危害中方主權和安全。

他表示，中方敦促德方恪守一個中國原則和國際關係基本準則，避免干擾損害中德關係健康穩定發展。

大陸外交部發言人毛寧昨被路透社問及此一問題時也回應表示，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。台灣問題不是航行自由問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。

她說，我們尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對打著航行自由旗號，挑釁和危害中國主權和安全。