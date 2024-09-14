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俄中建交75周年 俄國家電視台將拍攝「新中國」紀實性紀錄片

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄羅斯紀實性紀錄片《新中國》記者會於9月13日在北京梅地亞中心舉行
俄羅斯紀實性紀錄片《新中國》記者會於9月13日在北京梅地亞中心舉行

俄羅斯衛星通訊社，為慶祝俄中建交75週年暨中華人民共和國成立75週年，由俄羅斯國家電視台第一頻道組織策劃的紀實性紀錄片《新中國》記者會於9月13日在北京梅地亞中心舉行。

紀錄片《新中國》總導演謝爾蓋伊林．科茲洛夫斯基在記者會上表示：「這部紀錄片不僅僅是一次對新中國成就的展示，更是一部跨文化的交流作品。透過它，我們希望俄羅斯觀眾能夠更加深刻全面地了解新中國的偉大變化以及中國人民的奮鬥歷程。 」

報導稱，影片將透過對歷史的追溯與對當代中國的觀察，從科技創新、經濟發展到文化藝術等多個角度，全方位展現新中國成立以來的偉大成就。

中國江西省吉安市作為紀錄片《新中國》的重要取景地，中共吉安市委宣傳部部長李瑞峰在會上介紹了吉安市與該記錄片合作的背景，並表示吉安市作為井岡山精神的發源地，為影片拍攝提供了豐富的素材和歷史底蘊。李瑞峰說，「我們希望透過這部影片，將井岡山精神進一步傳遞到世界各地，展現吉安在新時代下的巨大變化與發展成就。」

根據中俄兩國元首的共同決定，2024年-2025年被認定為中俄文化交流年。這次《新中國》紀錄片的拍攝正值中華人民共和國成立75週年和兩國建交75週年的歷史契機，作為中俄文化年期間的重要合作項目，影片旨在加深兩國人民的相互了解與文化認同。

俄羅斯駐中國大使館文化參贊馬克西姆·切爾內舍夫等官員，以及中外媒體記者共200餘人出席記者會。

俄羅斯 吉安 紀錄片

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