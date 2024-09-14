台海若衝突 專家憂俄影響力

華府智庫卡內基國際和平基金會俄羅斯與歐亞計畫主任路莫爾近日發表報告，探討美、中因台灣爆發戰爭時，俄國可能扮演的角色，結論是不能忽視莫斯科在印太的影響力。

路莫爾認為，俄國不論出於協助中國大陸、對抗美國、地緣政治或機會主義考量，均有可能在台海衝突時有所行動，像與伊朗、敘利亞合作，挑起中東危機，分散美國對印太的資源，迫使美國同時處理多個危機、備多力分。

路莫爾分析，若台海衝突，在經濟上將對俄國造成很大影響。在俄國被西方制裁和烏戰懸而未決下，中國能否再作為俄國經濟和國防工業的生命線將打上問號；在此情況下，俄國也不太可能成為中國技術和設備的替代來源，也可能影響俄國出口油氣的運輸。

但路莫爾也提到，儘管如此，俄羅斯不管基於種種考量，皆可能在台海衝突之際採取行動。除此之外，俄國也可能採取類似中國在俄烏戰爭中的協力角色，從能源供給、軍事裝備、技術與經驗、早期預警和飛彈防禦知識、情報共享、網路攻擊與衛星能力等廣泛方面，提供北京支援。

路莫爾主張，中國從俄烏戰爭最大的獲利，無非是分散美國對印太的關注。即使美國直接介入烏戰的可能性極低，但這場戰爭仍引出美國外交政策思維中的孤立主義潮流，還有美國不應冒險為了台灣，與中國開戰的論點。