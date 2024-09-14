22年來第一次！德艦穿台海 陸船包夾我監控

德國國防部長佩斯托瑞斯十三日證實，德國海軍巡防艦巴登符騰堡號和補給艦法蘭克福號自當天上午起，按計畫穿越台海。這兩艘是近廿二年來首批通過台海的德國軍艦。

我國防部表示，德艦自十三日上午起由北向南航經台海，期間國軍以海空聯合情監偵系統及任務機艦，全程掌握我周邊海、空域動態，狀況正常。

這兩艘德艦五月駛抵印太，先後參與環太平洋軍演等多項演訓。佩斯托瑞斯宣稱，德國軍方和政府立場一致，即德艦航行路徑完全符合國際法，國際水域就是國際水域是非常簡單的訊號，也是德方始終堅持的立場。鑒於氣候條件，選擇最短又最安全的路徑。

中國大陸外交部發言人毛寧十三日在例行記者會重申，尊重各國依中國法律和聯合國海洋法公約等國際法，在相關海域享有的航行權，但堅決反對打著航行自由旗號挑釁危害中國主權和安全。這已是她近期第三度就德艦穿越台海置評。

台灣軍事專家張競十三日在臉書寫道，德艦確實已離開南韓，但颱風貝碧佳正直撲琉球，德艦編隊若再不穿越台海，待後續海象轉劣，恐出現很多變數。德艦航經大陸溫州外海時，考量航行安全，特別開啟自動船位識別系統，公開其船位動態避免兩岸誤判。

對有媒體指稱德艦編隊通過台海時，陸方派軍艦包夾監視，我方軍艦則在德艦後方監控，甚至共軍機艦騷擾被我方驅離。張競說，兩岸軍艦的跟蹤監視是依ＳＯＰ，對海象調整航線也屬正常反應，不必多做聯想。

張競還說，台海雖是開放水域，但各方媒體均會藉機炒作。

他表示，真正觀察德、中關係變化的關鍵，在於柏林是否另作文章，發布某些令北京不舒服的聲明。