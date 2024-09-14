蔡斯赴北京香山論壇 與共軍對話

五角大廈十二日宣布，美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯率團訪問北京，將參加香山論壇，並與中方軍事高層官員舉行美、中國防政策協調會談。

第十一屆北京香山論壇大會於當地時間十三日上午開幕，匯聚來自上百個國家、國際組織和專家學者，中國大陸國防部長董軍預計發表演說，外界關注中、美、俄代表互動。

五角大廈十二日宣布，代表團將在北京與中方軍事官員對談，美方將重申美國對維持印太和平穩定的承諾。美國國防部官員說，美中仍是激烈的競爭關係，美國致力負責任管理競爭，避免演變為衝突。

蔡斯一行也將在香山論壇場邊與區域盟友夥伴互動，強調美國對區域基於一系列持久信念的共同願景，包含尊重主權、國際法、透明與開放性、商業和航行自由，以及所有國家都有權和平解決爭端。

大陸國防部長董軍十三日在香山論壇開幕式說，身處百年變局，要以責任共擔、以共同發展、以團結互助共促安全，探索走出基於最大公約數、而非小團體利益的新型安全之路。

香山論壇十三日舉行開幕式和全體會議，當天安排多個主題的平行分組會議。陸方由國防部長董軍致開幕詞，他先宣讀大陸國家主席習近平的賀信，接著進行主旨發言。

董軍說，中國軍隊堅定踐行全球安全倡議，願和各國軍隊攜手並肩，構建新型安全夥伴關係，推進務實開放軍事合作，提升新興領域安全治理水平，共同為高質量發展提供保障，維護世界和平安全做出新的更大貢獻。

大陸官媒環球電視網英語頻道ＣＧＴＮ十三日刊出中國人民解放軍軍事科學院前副院長何雷訪談。他提到，解放軍與美軍的直接溝通，對避免誤判、加強管控可發揮積極作用。「見總比不見好、談比不談好」，但仍要聽其言、觀其行。

自去年舊金山「拜習會」後，美中達成恢復軍事對話共識，美中軍方從工作層級、資深官員到高層官員，對話陸續建立。美參謀首長聯席會議主席布朗去年底和陸中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立視訊。

蔡斯一月在五角大廈會晤中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超，展開第十七次美中國防政策協調會談，如今雙方將舉行第十八次會談，地點在北京，這也是蔡斯自二○二一年就任以來首度訪中。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納五月十六日與中央軍委國際軍事合作辦公室主任李斌視訊通話，討論美中關係和南海等議題。瑞特納重申美國致力一中政策與維持台海和平穩定重要。