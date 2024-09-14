陸學者：美攻擊2758號決議 「以台遏華」策略升級

聯合國二七五八號決議持續爆發爭議，大陸學者指出，美國攻擊二七五八號決議「是要去製造一個合法干涉台灣問題，阻撓中國統一的藉口，是美國所謂『以台遏華』的策略升級」。

央視新聞引述大陸中國社科院台灣研究所副研究員劉匡宇的分析指出，美方對二七五八號決議的攻擊並非新鮮話，是來自於陳水扁政府時期，現在美國打出這張舊牌，「首先可以看出是在『中美大兩岸』和『台海小兩岸』形勢複雜聯動下的算計，同時也證明了它已經無牌可打的事實」。

他說，諾魯與台灣斷交就已經引用了二七五八號決議和一個中國原則，同時聯合國及其下設機構也是堅持按照決議來處理涉台的相關問題，「在這多個脈動之下，美方其他的遏華牌實際上收效甚微，所以就選擇了鋌而走險，對華發起認知和法理攻勢」。

劉匡宇並指出，二七五八號決議沒有提及台灣，是因為「完全沒有必要」。他強調，從法理上看，台灣主權回歸中國是在日本戰敗投降後已經解決的法律問題，台灣就與中國其他任何地區一樣，已經完全包含在了中國的國際法身分內。

他還表示，「台灣主權屬於中華人民共和國政府所代表的新中國是二七五八號決議的大前提，而不是所謂的省略項，更不是未定論」，二七五八號決議要解決的核心問題是消弭「新中國成立後短暫存在的所謂的兩岸主權之爭」，所以對於「新中國成立取代舊中國的政治事實」，決議使用「蔣介石代表」的表述，「既體現一個中國的精神，無意去凸顯所謂大陸與台灣的對立，又足以涵蓋台灣這樣一個被蔣介石集團所盤踞的中國省份，得以聚焦中國代表權這個核心議題」。