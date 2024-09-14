荷蘭國會通過動議 拒陸扭曲聯大2758決議

第七十九屆聯合國大會十日才在紐約聯合國總部揭幕，荷蘭國會十二日以一四七票對三票通過一項涉台動議，內容提到拒絕北京扭曲一九七一年十月聯大第二七五八號決議，並要求荷蘭政府在歐盟內部尋求對這項立場的支持。

據對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ），前述動議獲荷蘭十四個政黨支持，包含現任外長所屬的新社會契約黨。ＩＰＡＣ於二○二○年六月成立，由四十個國家的議會約二五○位議員組成，關注台海等中國大陸相關議題。

前述由荷蘭民六六黨（Ｄ６６）眾議員及ＩＰＡＣ荷蘭共同主席帕特諾特領銜的動議，旨在確認聯大二七五八號決議的真實意圖與範圍。除駁斥北京扭曲該決議的行為，並要求荷蘭政府在歐盟內部尋求對此一立場的支持。

帕特諾特說，第二七五八號決議被當成工具，用於阻礙台灣在全球舞台上的合法代表權，這種情形已太久了；「重新評估我們應如何解釋該決議的時候到了，並確保它不再遭濫用於使一個充滿活力的民主政體噤聲」；「荷蘭甫通過的動議，旨在為台灣參與（國際社會）打開大門，我們不會再讓北京關上這扇門」。

ＩＰＡＣ七月在台北通過的決議強調，該決議並未提及台灣、亦未處理台灣的政治地位，也沒主張中國對台主權。帕特諾特當時也參與表決。澳洲參議院八月以ＩＰＡＣ決議為範本通過挺台動議，稱該決議不涉台。