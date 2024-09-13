北京香山論壇 中美專家提建立新架構與委員會

中央社／ 北京13日電

前美國國防部副助理部長施燦德今天在北京「香山論壇」主張，中美應該要有新的國防關係架構；復旦大學國際問題研究院院長吳心伯也認為，雙方看到大局非常重要，要考慮如何改善關係，並建議可建立聯合委員會。

第11屆北京「香山論壇」今天下午舉行的第五平行分組會議以「中美正確相處之道」為主題。與會的中美專家都認為，雙邊關係需要有更多的合作。

施燦德（Chad Sbragia）表示，中美應要有一個新的國防關係架構，儘管很難實現，但這一架構應要超出對抗層面，要有更多的合作。他進一步解釋，要有新架構的原因是，中美的雙邊關係有些漏洞，這是因為缺乏信任，讓交流流於形式。

他表示，過去的中美關係發展過程中，已看到有信任的缺失。例如一些高級軍事對話已經10年沒有召開過。雙方需要化解危機、降低衝突，不然會讓雙方政策出現困難。

吳心伯則在會中指出，中美要有戰術務實主義，有明確的目標改善關係。一方面，要鼓勵兩國之間的互動、對話、溝通與交流，最重要的是青年人的交流，「我們會盡可能採取任何行動」；另一方面也要抓住任何機會推動合作，雙邊、多邊，地方政府、非政府組織、學術領域等多領域交流都可以進行。

他進一步提到，要盡可能的減少風險、對抗與衝突，並建議在中美之間建立聯合委員會，由專家、學者與前政府官員等人員組成，可以3至4個月開一次委員會，雙方可以檢視雙邊關係的進展，在建設性的基礎上一起努力，提升中美關係。

北京 國防部

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