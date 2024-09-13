李尚福及共軍陸軍副司令鄧志平 被罷免人大代表

中央社／ 台北13日電

中國全國人大常委會今天公告，前中國國務委員兼國防部長李尚福及中共解放軍陸軍副司令員鄧志平的全國人大代表身分，已遭罷免。連同李尚福、鄧志平被罷免的全國人大代表共有4人，另有1人是辭職。

被罷免的4人中，李尚福不出各界預料，但鄧志平則被外界注意，罷免原因也受到揣測。在此之前，鄧志平7月傳出被捕，但中國官方與媒體未曾提到他涉及不法。

李尚福自2023年8、9月間起即未再公開露面，同年10月24日被中國全國人大常委會免去國務委員兼國防部長職務。今年6月27日，中共中央政治局會議審議通過開除李尚福黨籍，並將他涉嫌行賄、受賄等犯罪問題移送軍事檢察機關審查起訴。

根據新華社報導，在被終止中國全國人大代表資格的這5人當中，李尚福、鄧志平具有軍人身分，兩人分別被中央軍委辦公廳軍人代表大會及陸軍軍人代表大會決定罷免。

另外被罷免的是徐佐、田成，分別被河北省人大常委會及貴州省人大常委會決定罷免；而徐鴻則向江西省人大常委會辭去全國人大代表職務，獲得接受。

香港明報報導，徐佐是前中國中信集團副總經理，今年6月間涉嫌嚴重違紀違法被查；田成曾任貴州中煙工業有限責任公司黨組書記兼總經理；徐鴻是江西省新餘市長，今年7月因違紀違法被撤職。

公告提到，上述5人的全國人大代表資格終止。截至目前，中國第14屆全國人民代表大會實有代表2944人。

全國人大 李尚福 罷免

延伸閱讀

批罷免無正當性 謝國樑：基隆綠營政治人物失政權規畫

大日涉行賄、NET告謝國樑涉強盜 訴訟牽動罷免聲勢消長

拆樑30條罷免理由府舉牌訴求罷免正當性 謝國樑：尊重

批加嚴罷免連署唯一點名林沛祥 公民團體基隆開講助攻罷樑

相關新聞

南海問題 大陸與東協將以靈活方式加快磋商「準則」

正當南海局勢持續受到外界關注之際，大陸與東協國家13日在西安舉行落實「南海各方行為宣言」高官會，各方呼籲保持克制、妥處分...

謝鋒：中國劃4條紅線台灣居首 政治制度不可挑戰

中國駐美大使謝鋒12日聲稱，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中國劃出的4條紅線。其中，「台灣問題」是中美關係「第一條...

德艦穿越台海 北京：台灣問題不是「航行自由」問題

兩艘德國近日正經過台灣海峽，創下多年來首次，德國官員指出這是自由航行，不過大陸外交部對此表示，台灣問題不是什麼「航行自由...

港媒：大陸管控收緊 「中外合辦大學」言論空間受壓制

大陸校園言論空間似乎持續收緊，港媒報導指出，就連「中外合辦大學」都出現言論與活動收壓制的情況，包含日本文化活動、LGBT...

大陸全國人大宣布 明年起實施漸進式延遲法定退休年齡

大陸民眾的退休制度將迎來重大變化，大陸全國人大13日通過一項決定，宣布將用十五年時間，逐步將男職工的法定退休年齡從原60...

美若導彈威脅 俄嗆將「聯合」中國雙重回擊

應對美國計畫在日本部署「中程能力」發射系統的舉動，俄外交部發言人沙卡洛娃昨表示，若美國真這麼做，俄將聯合中國「雙重回擊」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。