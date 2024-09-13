李尚福及共軍陸軍副司令鄧志平 被罷免人大代表

中國全國人大常委會今天公告，前中國國務委員兼國防部長李尚福及中共解放軍陸軍副司令員鄧志平的全國人大代表身分，已遭罷免。連同李尚福、鄧志平被罷免的全國人大代表共有4人，另有1人是辭職。

被罷免的4人中，李尚福不出各界預料，但鄧志平則被外界注意，罷免原因也受到揣測。在此之前，鄧志平7月傳出被捕，但中國官方與媒體未曾提到他涉及不法。

李尚福自2023年8、9月間起即未再公開露面，同年10月24日被中國全國人大常委會免去國務委員兼國防部長職務。今年6月27日，中共中央政治局會議審議通過開除李尚福黨籍，並將他涉嫌行賄、受賄等犯罪問題移送軍事檢察機關審查起訴。

根據新華社報導，在被終止中國全國人大代表資格的這5人當中，李尚福、鄧志平具有軍人身分，兩人分別被中央軍委辦公廳軍人代表大會及陸軍軍人代表大會決定罷免。

另外被罷免的是徐佐、田成，分別被河北省人大常委會及貴州省人大常委會決定罷免；而徐鴻則向江西省人大常委會辭去全國人大代表職務，獲得接受。

香港明報報導，徐佐是前中國中信集團副總經理，今年6月間涉嫌嚴重違紀違法被查；田成曾任貴州中煙工業有限責任公司黨組書記兼總經理；徐鴻是江西省新餘市長，今年7月因違紀違法被撤職。

公告提到，上述5人的全國人大代表資格終止。截至目前，中國第14屆全國人民代表大會實有代表2944人。