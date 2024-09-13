共軍中將：中美軍隊直接溝通可避免誤判並管控風險

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍中將何雷就共軍與美軍溝通表示，共軍與美軍直接溝通可以避免誤判，並管控風險，對蘇利文跟張又俠的會晤，他解讀「見總比不見好，談比不談好」。（圖／截自CGTN）
共軍中將何雷就共軍與美軍溝通表示，共軍與美軍直接溝通可以避免誤判，並管控風險，對蘇利文跟張又俠的會晤，他解讀「見總比不見好，談比不談好」。（圖／截自CGTN）

近期共軍與美軍有了更多的接觸，包含中共軍委副主席張又俠與美國高官會晤、以及共軍南部戰區司令員與美軍印太司令部司令進行通話等，而共軍中將何雷指出，共軍與美軍直接溝通可以避免誤判，並管控風險。

大陸英語官媒CGTN於13日刊出對於前中共軍事科學院副院長、具有共軍中將軍銜的何雷訪問內容，他做出上述解讀。

何雷還就美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前訪問大陸並會晤中共軍委副主席張又俠一事指出，張又俠會見蘇利文時，進一步闡述了大陸政府對其核心利益的堅定立場和原則，這對於加強兩軍戰略溝通、避免誤判將發揮積極作用。「見總比不見好，談比不談好」，但他強調中國有句老話，「既要聽其言，又觀其行」。

而對於如何看待美國在亞洲製造陣營對抗，何雷則認為，美國的目標是大力推進「印太戰略」，在亞太搞陣營對抗和小圈子，遏制和打壓主要戰略對手，從而達到稱霸亞太地區和世界的目的。

他強調，事實上它帶來的結果不是亞太地區的穩定或和平，而是矛盾、爭端，甚至對抗和戰爭。「只要亞太地區大多數國家保持清醒的頭腦，美國稱霸亞太乃至世界的圖謀就不會得逞」。

另據新加坡聯合早報報導，何雷9月12日在出席香山論壇期間做出強硬表態，稱中共將粉碎任何外國敵對勢力侵犯其主權領土包括南中國海的行為。他指出，「我們希望南海始終是和平之海」，但如果美國在幕後操縱，如果美國把各國推到前線，或者如果美國自己最終走上前線，「那麼我們中國人民解放軍……永遠不會有耐心」。

何雷12日也證實美國國防部負責中國大陸、台灣和蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase），將出席香山論壇。他表示，希望蔡斯訪問期間，「能夠更多地傾聽中國和中國軍隊的聲音」、「我們希望兩國和兩軍成為夥伴、成為朋友，我們要推動合作共贏的中美關係」。

英國金融時報（FT）11日報導，共軍南部戰區司令員吳亞男下周將訪問位於夏威夷的美國印太司令部，並可望出席該部司令巴帕羅（Samuel Paparo）主持的年度印太國防首長會議（CHODs）。兩人10日上午則已進行視訊通話，「就共同關係的問題深入交換意見」。

共軍 印太 美國

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