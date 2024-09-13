香港記協：數十名記者及家人遭滋擾恐嚇

香港記者協會今天指出，在6至8月間，香港數十名記者及他們的家人、甚至家人的雇主遭到滋擾及恐嚇，嚴重干預香港的新聞自由，記協已報警求助。

記協主席鄭嘉如下午在記者會上表示，記協近月來發現針對記者的滋擾事件愈趨頻繁及嚴重，相信這是有系統地針對記者群體的行為。

她說，記協曾就此事進行調查，發現今年6至8月間，數十名記者及他們的家人或家人的雇主，在網路上及日常生活中都被人以不同方式滋擾和恐嚇，包括在社交媒體抹黑及恐嚇、發電郵或郵寄信件到家中、工作地點或合作機構等。

鄭嘉如說，這些行徑「試圖恐嚇削弱他們家庭的收入來源或人際網路，務求施壓、孤立並要脅記者，令他們放棄從事新聞工作或工會的崗位」。

她表示，有關滋擾行為涉及「起底」記者及其家庭成員的住址、工作機構或合作機構，記協認為，此類滋擾實屬霸凌行為，嚴重干預香港新聞自由，當中涉及恐嚇訊息，也牽涉不實及誹謗的內容。

她說，記協強烈譴責有人試圖用威脅及滋擾等手段妨礙及嚇退記者工作，記協絕不姑息及容忍有關行為，也不會讓威嚇者得逞。

據指出，記協曾就此聯絡Meta、維基百科基金會展開調查，當中發現有一名維基用戶同時以多個帳號在維基條目張貼記者個人資料，這個帳號現已被維基封禁。

而記協經調查後，也初步掌握這名人士的身分，並就滋擾事件報警，並向個人資料私隱專員公署投訴，不排除掌握其身分後採取法律行動，以保障新聞業界及會員的工作自由及權利。

據公布，受影響的記者或機構包括13家國際及本地大、中、小型媒體，以及兩家新聞教育機構，包括記協執委、獨立媒體、Hong Kong Free Press等。

另據記協公布的資料，至少有15名記者的家人、家人所屬機構或雇主、租用單位的所有者或合作機構，自6月起收到自稱是「愛國人士」的匿名投訴電郵及信件。其中不少信件聲稱，若仍與記者或其家人有關連，會危害國家安全或違反基本法23條。

也有人在臉書（facebook）張貼仇視部分媒體和記者的內容，把記者的正當採訪工作描繪成為有問題或違法，無端指控他們的文章屬煽動性。