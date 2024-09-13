南海問題 大陸與東協將以靈活方式加快磋商「準則」

正當南海局勢持續受到外界關注之際，大陸與東協國家13日在西安舉行落實「南海各方行為宣言」高官會，各方呼籲保持克制、妥處分歧，各方同意「以靈活和創新方式加快磋商」，爭取早日達成「南海行為準則」。

據大陸外交部邊海司微信公眾號消息，2024年9月13日，大陸和東協國家在西安舉行落實「南海各方行為宣言」第22次高官會，大陸外交部邊海司司長洪亮與馬來西亞外交部秘書長阿姆蘭共同主持會議，東協國家高官及代表出席。

消息指出，大陸和東協國家一致認為維護南海和平穩定具有重要意義，呼籲加強對話，保持克制，妥處分歧，增進互信，維護海上局勢穩定。各方同意繼續全面有效落實「宣言」，深化海洋環保、科研、搜救、執法等領域合作。

同時，各方充分肯定「南海行為準則」三讀啟動以來取得的積極進展和良好勢頭，同意以靈活和創新方式加快磋商，爭取早日達成「準則」，將南海建設成和平、友誼、合作之海。

此外，9月10日至12日大陸與東協國家還舉行了落實「宣言」第44次聯合工作組會。

公開資料顯示，2002年大陸與東協10國在金邊簽署「南海各方行為宣言」，而較之更有規範力道的「南海行為準則」談判已有多年，2017年５月18日，於貴陽舉辦的大陸與東協國家落實「南海各方行為宣言」第14次高官會審議通過了「南海行為準則」框架。同年８月６日東協外長會正式通過了「準則」框架。

2018年，「準則」單一磋商文本草案形成，同年，時任大陸總理李克強提出爭取三年達成「準則」的願景。2019年，各方提前完成第一輪審讀，啟動第二輪審讀，隨後擱置，直到2023年7月，「準則」第二輪審讀完成。而去年10月在北京舉行的落實「南海各方行為宣言」第21次高官會上，各方宣布正式啟動「南海行為準則」案文三讀。

央視旗下玉淵譚天曾指出，作為「南海各方行為宣言」的增強版和升級版，「南海行為準則」主要內容包括「有關國家不要採取旨在進入尚未佔據的南海島礁行動」、有關國家「應限制在南海地區進行軍事活動」、有關國家「相互通報將會對南海地區產生影響的重要政策」三項。

大陸與菲律賓近期在南海的爭端屢屢成為焦點，這次高官會舉行前夕，9月11日大陸外交部副部長陳曉東同菲律賓外交部副部長拉札羅在北京共同舉行「中菲南海問題雙邊磋商機制」（BCM）團長會晤。