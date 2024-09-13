謝鋒：中國劃4條紅線台灣居首 政治制度不可挑戰

中國駐美大使謝鋒12日聲稱，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中國劃出的4條紅線。其中，「台灣問題」是中美關係「第一條不可逾越的紅線」；而中國的政治制度和發展道路不可挑戰，中美關係不能觸碰這些「高壓線」。

謝鋒還說，中美企圖全面脫鉤是「天方夜譚」，把對方視作新的冷戰對手是「21世紀最大戰略誤判」，中美陷入衝突對抗更是「世界不可承受之重」。

根據中國駐美大使館官網公布，謝鋒美東時間12日以視訊方式在「新時代大講堂」活動發表主旨演講時，作上述表示。

謝鋒宣稱，中國戰略意圖「光明磊落」，對內致力於「讓中國人民過上美好生活」，對外「努力為世界和平發展作出更大貢獻」，不會重蹈歷史上傳統大國「國強必霸」的覆轍，也不會吞下損害中國主權安全發展利益的苦果。

他接著聲稱，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方劃出的4條紅線。「台灣問題」是中美關係「第一條不可逾越的紅線」；而「民主對抗威權」是個「偽命題」，中國的政治制度和發展道路不可挑戰，中國人民的「正當發展權利不可剝奪」。

謝鋒又說，中美關係要想「兜住底」，首先不能觸碰這些「高壓線」。美方應該恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，將「不支持台灣獨立、不尋求改變中國體制、不尋求遏制中國發展」等表態落到行動上。

他提到，「互尊互信」是中美對話的基礎，從來沒有誰高誰一等；「互利互惠」是中美合作的本質，從來沒有誰占誰便宜；「互商互諒」是中美共處的邏輯，從來沒有誰能壓垮誰。

謝鋒說，施壓、制裁、孤立、遏制、封鎖不僅達不到目的，反而會自縛手腳，到頭來還得自己給自己解套。他呼籲「有話好好說，有事好商量」。

謝鋒還意有所指地聲稱，什麼問題都政治化，都「往國家安全這個筐裡裝，內病外治」，註定是徒勞的；出於國內政治目的「打中國牌、拿中國說事、消費中美關係」，散布虛假訊息製造寒蟬效應，讓「麥卡錫主義」借屍還魂，只會加劇對立。

謝鋒說，「不衝突、不對抗」是中美必須守住的底線。中國將繼續以「自身發展的確定性」應對國際形勢的不確定性，以「對美政策的穩定性」對沖中美關係的不穩定性，以負責任態度為世界和平、穩定與繁榮作出貢獻。

他說，無論國際風雲如何變幻，中國與美方「做夥伴、做朋友」的意願一以貫之；按照「相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係」的原則一以貫之，推動中美關係「穩定、健康、可持續發展」的目標一以貫之。

謝鋒並表示，期待美方與中方相向而行，「為合作的一端加碼，為分歧的一端減重」，共同落實好兩國元首共識，爭取中美關係「穩下來、好起來、向前走」。