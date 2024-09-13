德艦穿越台海 北京：台灣問題不是「航行自由」問題

兩艘德國近日正經過台灣海峽，創下多年來首次，德國官員指出這是自由航行，不過大陸外交部對此表示，台灣問題不是什麼「航行自由」問題，「而是事關中國主權和領土完整的問題」，大陸堅決反對打著「航行自由」的旗號「挑釁和危害中國的主權和安全」。

據環球網，大陸外交部發言人毛寧13日下午在記者會上，就媒體詢問德國防衛官員表示軍艦過行台海是為了維護自由航行，做出上述回應。

毛寧指出一個中國原則是國際關係的基本準則和國際社會普遍共識。台灣問題不是什麼「航行自由」問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。「我們尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對打著『航行自由』的旗號挑釁和危害中國的主權和安全」。

這已是毛寧近期第三度就德艦穿越台海發表回應。

此前在9月9日，毛寧已經就德國軍艦將過台灣海峽表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，「台灣海峽內水域從兩岸向海方向依次為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區」。她並指，大陸尊重各國依據大陸法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對有關國家打著航行自由的旗號，挑釁、危害大陸主權和安全。

在稍早，8月20日她指出，「台灣問題是中國的內政，維護台海和平穩定關鍵在於堅決反對『台獨』。中方一貫反對打著『航行自由』的幌子，損害中國的領土主權和安全」。

值得一提的是，大陸新任駐德國大使鄧洪波也於9月9日抵德履新，他當時在機場發表書面講話指出，大陸一貫從長遠和戰略角度看待和發展對德關係，把德國視為對話的夥伴、發展的夥伴、合作的夥伴、應對全球挑戰的夥伴。大陸始終認為兩國有著廣泛共同利益，彼此之間沒有根本利害衝突，實現互利合作充滿機遇。「只要堅持合作主基調和發展大方向，堅持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏，中德關係就一定能夠持續穩健向前發展」。