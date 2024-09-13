港媒：大陸管控收緊 「中外合辦大學」言論空間受壓制

大陸校園言論空間似乎持續收緊，港媒報導指出，就連「中外合辦大學」都出現言論與活動收壓制的情況，包含日本文化活動、LGBT等，以及教師的言論尺度等，一些外籍教師與學生在言論收緊與新冠防疫措施下離開大陸，也未再回去，有學生指出，外國學生越來越少讓校園氛圍有點「死氣沉沉」。

南華早報報導，一所大陸中外合辦大學的日本文化俱樂部主席在一次俱樂部會議後被教員主管拉到一旁，警告關於俱樂部活動的任何建議都不會被批准，理由是這些提議弘揚日本文化，但日本強行將核汙染水排入大海。

這位俱樂部主席表示，以前從未遇到這樣的情況，「我以為這種事不會發生在中外合辦大學」。據指出，這項決定是由大學共青團委員會做出，一位學生表示，自去年6月以來，共青團的限制變得更加嚴格。

收緊措施顯然影響了外國文化俱樂部以及其他諸如LGBT和女性主義相關團體。一位在中外合辦大學任教超過15年的公民教育老師回憶道，2011年學生在微博上發布了一名學務人員發表的反LGBT言論，引發了全校的抗議活動。校園各處都懸掛彩虹旗，學校也沒有採取任何措施阻止，「現在不可能發生這樣的抗議活動，時代已經變了」。

此外，近年大陸中外合辦大學的相關教育措施也不斷增加，包含加強軍事訓練，以及加入原先沒有的「思想政治」課程。一位曾在中外合辦大學教授文化課程五年的台灣講師表示，他的學校現在要求將強調民族認同和愛國主義的政治教育課程單獨教授，而不是作為文化課程的一部分。

這位王姓教師還回憶說，2022年春天的一天他被教務長傳喚，警告他不要在課堂上嘲笑中國政治，他立刻知道自己被學生舉報了，並顫抖著離開教務長辦公室。從那以後，他對自己在課堂上的言論感到壓力很大，因為他多次收到校方的警告。

幾位受訪者也表示，大多數教師（尤其是中國大陸教師），對自己的言論持謹慎態度，並在課堂上主動迴避敏感話題，而一些外國教師仍然試圖為學生提供有關這些問題更廣泛的視角。

報導指出，一些外籍教師與學生在言論收緊與新冠防疫措施下選擇離開大陸，也未再回去，有學生指出，外國學生越來越少讓校園氛圍有點「死氣沉沉」。

北京清華大學國家戰略研究院高級研究員謝茂松指出，相關變革是為了讓中外合辦大學與中國大陸其他高等教育機構接軌，「中外合辦大學的學生主體是中國學生。國家對這些課程的改革是中外合作辦學與中國普通大學接軌的一種方式，國家認同的研究應該是所有中國人的責任」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，這些中外合辦大學中許多都與地方政府有著特殊的關係，讓它們在運作方式和教學內容上有更多迴旋餘地，在這種背景下，地方政府可能會給予它們更大的自主權。

公開資料顯示，大陸現有15所具有獨立法人資格的中外合辦大學，其中11所本科已經招生，分別是西交利物浦大學、昆山杜克大學、寧波諾丁漢大學、廣東以色列理工學院、上海紐約大學、溫州肯恩大學、香港中文大學（深圳）、北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院、深圳北理莫斯科大學、香港科技大學（廣州）與海南比勒費爾德應用科學大學。