中國2025年延後法定退休年齡 男63歲女55歲起

中國全國人大常委會今天決定，從2025年元旦起延後法定退休年齡，較現行的退休年齡延後3至5歲。其中，男性延後至63歲；女性員工延至55歲、女性幹部延至58歲。未來將用15年時間逐步調整。

中國第14屆全國人民代表大會常務委員會第11次會議13日通過「全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定」，表示延後退休是為了適應中國人口發展新形勢，充分開發利用人力資源。

根據新華社授權發布的「決定」內容，中國將用15年時間，逐步將男性的法定退休年齡從原本60歲延後至63歲；將女性的法定退休年齡從原本的50歲、幹部55歲分別延後至55歲、58歲。

「決定」指出，實施「漸進式延遲法定退休年齡」，堅持「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」的原則。

「決定」並批准「國務院關於漸進式延遲法定退休年齡的辦法」，2030年1月1日起，將員工按月領取基本養老金最低繳費年限由15年逐步提高至20年，每年提高6個月。

根據「辦法」，員工達到法定退休年齡但不滿最低繳費年限的，可以按照規定透過延長繳費或者一次性繳費的辦法達到最低繳費年限，按月領取基本養老金。

「辦法」明定，員工達到最低繳費年限，可自願選擇彈性提前退休，提前時間最長不超過3年，且退休年齡不得低於女性50歲、55歲及男性60歲的原本法定退休年齡。

達到法定退休年齡的員工，也可以在「與單位協商」的情況下彈性延後退休，延後時間最長不超過3年。「國家另有規定的，從其規定。」

「辦法」還提到，中國實施就業優先戰略，支持青年人就業創業，強化大齡勞動者就業職位開發，完善困難人員就業援助制度。加強對就業年齡歧視的防範和治理，激勵用人單位吸納更多大齡勞動者就業。

據發布，漸進式延後退休的辦法將從2025年1月1日起實施。男員工和原本法定退休年齡為55歲的女員工，法定退休年齡每4個月延後1個月，分別逐步延後至63歲和58歲；原本法定退休年齡為50歲的女員工，法定退休年齡每2個月延後1個月，逐步延後至55歲。

公開資料顯示，中國大陸高齡人口在2000年達7%，進入「高齡化社會」及「中度高齡化」階段；預測2035年左右，60歲及以上老年人將突破4億人，比重超過30%，進入「重度高齡化」階段。