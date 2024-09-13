中國宣傳新疆西藏新手段 邀外國網紅營造正面敘事

美國之音13日報導，中國正採用新手段塑造新疆正面形象，例如邀請外國網紅訪問新疆，並成立國際交流中心製作關於西藏的正面內容，旨在反擊西方關於新疆和西藏的人權狀況敘事。

報導指出，北京自2024年初起，邀請許多外國記者和YouTuber訪問新疆。中共外圍官媒環球時報稱，這些外國人在參觀當地工廠、宗教場所和住宅後，了解到新疆「最新的經濟成就、宗教自由和民族融合」。

報導引述專家說法指出，中國當局通常會嚴格控制外國網紅在新疆的行程，確保他們製作的內容符合北京想要推廣的正面敘事。而這些敘事與目前外國媒體所報導的新疆現狀，如大規模拘禁維吾爾人、強迫少數民族勞動或嚴厲的生育控制計劃、迫使許多維吾爾族婦女墮胎或絕育等情況截然相反。

羅斯─豪曼理工學院（Rose-Hulman Institute ofTechnology）中國研究教授葛羅斯（Timothy Grose）指出，外國網紅通常會在新疆首府烏魯木齊停留一段時間，並參觀大巴扎（市集）等地方，他們會在那裡品嘗當地美食，觀賞舞蹈表演，這些表演顯得維吾爾族的文化似乎受到保護。

葛羅斯表示，除了展示維吾爾文化之外，外國網紅還經常展示維吾爾族工作的場景，以及中文和維吾爾語文字並陳的當地標誌。葛羅斯指出，通過在社交媒體平台上大量發布這些外國網紅製作的新疆內容，中國政府正試圖接觸和影響對中國或新疆沒有深入了解的普通受眾，尤其是年輕人。

葛羅斯還說，中國直接或間接地在社交媒體平台上發布符合他們偏愛的新疆敘事的內容，使得學者、活動人士和記者很難用反映該地區現實的內容來反擊北京的宣傳。

而在西藏，報導指出，中國多個地方和中央政府部門還在拉薩成立「西藏國際傳播中心」，旨在增強宣傳官方論調的西藏敘事能力。報導引述分析人士表示，該傳播中心可能是一個中央化機構，用於協調以西藏為重點的宣傳工作。

中國事務獨立研究員、前非營利組織自由之家（Freedom House）中國研究主任庫克（Sarah Cook）指出，中國在新疆和西藏投入的宣傳力道表明，兩者是北京高度重視的問題。西藏的宣傳力度似乎沒有新疆來得大，但中國宣傳機構的部署策略是類似的，包括透過假帳號傳遞假訊息、限制外國記者進入某些地區，以及壓制與北京偏好的敘事相牴觸的訊息。

葛羅斯指出，北京為宣傳所做的努力似乎是成功的。他因此建議，為反擊北京的宣傳活動，相關團體應該努力增加在社群平台上的影響力，創造具吸引力和感人的內容，也可嘗試製作短影片，向人們介紹北京的手段。