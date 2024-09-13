快訊

回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

俄羅斯副防長香山論壇批美日 挑起台灣周邊緊張

中央社／ 北京13日電

俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）今天在北京香山論壇上批評美國，聲稱美國執著於維護全球優勢，正在挑起台灣周邊緊張局勢增長，並且全面推動其在亞太地區的盟友日本的軍事化。

根據俄羅斯衛星通訊社，佛明在第11屆北京香山論壇全體會議第一場議題「安全合作與亞太繁榮穩定」上做上述表示。

佛明並聲稱，「日本已不可逆轉地走上復仇主義和摒棄和平主義政策路線。」

佛明又在會上盛讚中俄關係，表示中國是俄羅斯在世界舞台上的重要夥伴之一，莫斯科與北京之間的關係是國家間合作的典範。

佛明表示，中俄贊成在平等與相互尊重的基礎上建立公平的多極世界秩序。中俄國防部不斷擴大合作領域，今年中俄軍事合作計劃包含100多項活動。

他說，兩國國防部不斷擴大互動領域，包括戰略演習、各軍兵種訓練、軍事人員培訓、現代武器和軍事裝備使用經驗交流。今年的俄中軍事合作計劃包含超過100項活動，這還不是上限，活動的數量還會增加。

俄羅斯 北京 國防部

延伸閱讀

普亭喊限鈾出口恐衝擊西方核電 鈦、鎳並納考量

美媒：習近平確定10月訪俄 參加金磚國家峰會

俄軍機睽違5年環繞日本飛行 日戰機緊急升空因應

蒲亭警告西方 允烏克蘭用長程飛彈形同與俄交戰

相關新聞

港媒：大陸管控收緊 「中外合辦大學」言論空間受壓制

大陸校園言論空間似乎持續收緊，港媒報導指出，就連「中外合辦大學」都出現言論與活動收壓制的情況，包含日本文化活動、LGBT...

台商投資宣介會　北京台辦主任提四紅利

2024服貿會正在北京舉行，期間舉辦第二屆台商台企投資北京宣介會和由北京市台協承辦的「台灣形象展」，吸引47家台資企業參...

美若導彈威脅 俄嗆將「聯合」中國雙重回擊

應對美國計畫在日本部署「中程能力」發射系統的舉動，俄外交部發言人沙卡洛娃昨表示，若美國真這麼做，俄將聯合中國「雙重回擊」...

解放軍虛擬記者香山論壇亮相 「穆蘭」穿軍裝、行軍禮

第11屆北京香山論壇12日下午舉行的「人工智能安全」中外名家對話上，解放軍虛擬記者「穆蘭」驚喜亮相，她一身戎裝，優雅而大...

中射「紅外彈」驅逐外機影像曝光 對象傳是澳洲偵察機

中國「央視軍事」12日公布了解放軍使用「紅外彈」驅逐外國軍機的視頻。視頻中並未透露事件發生地點，也沒有提到外機來自哪個國...

中駐港公署促英停止發表「香港半年報告」 斥半年演一次滑稽戲

英國12日發表「香港半年報告：2024年1月至6月」，香港特區政府指報告中對香港特區各方面情況的失實和抹黑，表示強烈譴責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。