俄羅斯副防長香山論壇批美日 挑起台灣周邊緊張

俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）今天在北京香山論壇上批評美國，聲稱美國執著於維護全球優勢，正在挑起台灣周邊緊張局勢增長，並且全面推動其在亞太地區的盟友日本的軍事化。

根據俄羅斯衛星通訊社，佛明在第11屆北京香山論壇全體會議第一場議題「安全合作與亞太繁榮穩定」上做上述表示。

佛明並聲稱，「日本已不可逆轉地走上復仇主義和摒棄和平主義政策路線。」

佛明又在會上盛讚中俄關係，表示中國是俄羅斯在世界舞台上的重要夥伴之一，莫斯科與北京之間的關係是國家間合作的典範。

佛明表示，中俄贊成在平等與相互尊重的基礎上建立公平的多極世界秩序。中俄國防部不斷擴大合作領域，今年中俄軍事合作計劃包含100多項活動。

他說，兩國國防部不斷擴大互動領域，包括戰略演習、各軍兵種訓練、軍事人員培訓、現代武器和軍事裝備使用經驗交流。今年的俄中軍事合作計劃包含超過100項活動，這還不是上限，活動的數量還會增加。