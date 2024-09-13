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大陸學者：美國攻擊2758號決議是「以台遏華」策略升級

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸央視新聞援引大陸中國社科院學者分析強調，美國攻擊2758號決議是「以台遏華」策略升級。（圖／截自央視新聞）
大陸央視新聞援引大陸中國社科院學者分析強調，美國攻擊2758號決議是「以台遏華」策略升級。（圖／截自央視新聞）

近期聯合國大會開議，兩岸關於聯合國2758號決議持續爆發爭議，我方外交部力推重新詮釋決議，美國官員則是在先前就有所著墨，認為該決議在台灣最終政治地位問題上不構成聯合國體系的立場，而大陸學者認為，美國攻擊2758號決議是「以台遏華」策略升級，該學者也強調，2758號決議要解決的核心問題是消弭「新中國成立後短暫存在的所謂的兩岸主權之爭」，對於「新中國成立取代舊中國的政治事實」，也使用特別的表述來處理。

央視新聞12日至13日接連刊出「熱評兩岸」影片，引述大陸中國社科院台灣研究所副研究員劉匡宇的分析，他指出，美國攻擊2758號決議「是要去製造一個合法干涉台灣問題，阻撓中國統一的藉口，是美國所謂『以台遏華』的策略升級」。

劉匡宇表示，美國現在視中國大陸為所謂的最大戰略敵手，主動發起並不斷升級對大陸的戰略競爭。在這樣一個背景下，美方試圖持續翻新說辭，變換手法來干涉台海，其最終指向實際都是所謂的「以台遏華」、「挺獨反中」。所以曲解、解構，甚至試圖去消解掉2758號決議，就成為了美國現在一個必然的也是無奈的政策選擇。

他認為，美方對2758號決議的攻擊也並非新鮮話語，而是來自於陳水扁政府時期，現在美國打出這張舊牌，「首先可以看出是在『中美大兩岸』和『台海小兩岸』形勢複雜聯動下的算計，同時也證明了它已經無牌可打的事實」。他還提及，「雙獨組合」（指賴蕭配）勝選之後，諾魯就已經引用了2758號決議和一個中國原則與台灣斷交，同時聯合國及其下設機構也是堅持按照決議來處理涉台的相關問題，「在這多個脈動之下，美方其他的遏華牌實際上收效甚微，所以就選擇了鋌而走險，對華發起認知和法理攻勢」。

中國國際問題研究院原副院長、研究員榮膺則指出，「中國人民是非常的明確的維護祖國的完全的統一，維護國家的領土和主權，這是絕對不能讓步的底線和紅線。誰要搞台獨，誰就是要戰爭，美西方跟台獨勢力的勾連帶來的最大的風險就是戰爭對台海地區、亞太地區乃至世界和平的一個最大的威脅」。

劉匡宇並指出，2758號決議沒有提及台灣，是因為「完全沒有必要」。他強調，從法理上看，台灣主權回歸中國是在日本戰敗投降後已經解決的法律問題，台灣就與中國其他任何地區一樣，已經完全包含在了中國的國際法身份內，自不必也不應當在決議裡再去單獨直接提及。

他還表示，「台灣主權屬於中華人民共和國政府所代表的新中國是2758號決議的大前提，而不是所謂的省略項，更不是未定論」，2758號決議要解決的核心問題是消弭「新中國成立後短暫存在的所謂的兩岸主權之爭」，在聯合國體系內確認一個中國原則，所以對於「新中國成立取代舊中國的政治事實」，決議使用了「蔣介石代表」的表述，「既體現了一個中國的精神，無意去凸顯所謂大陸與台灣的對立，又足以涵蓋台灣這樣一個被蔣介石集團所盤踞的中國省份，得以聚焦中國代表權這樣一個核心議題」。

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