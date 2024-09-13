美國制裁北京自動化所 控其向巴基斯坦供應飛彈設備

美國國務院12日以違反彈道飛彈技術擴散、向巴基斯坦供應飛彈技術和設備為由，制裁北京機械工業自動化研究所，這是在去年制裁後的最新舉措，而大陸駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示堅決反對，強調制裁沒有國際法依據，將「堅定保護」大陸企業和個人的權益。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）12日在官網宣布制裁消息，他指出美國國務院根據第 13382 號行政命令指定北京機械工業自動化研究所 （RIAMB，簡稱北京自動化所、北自所）為制裁對象，他指控該研究所是大規模殺傷性武器及其運載工具的擴散者。

美方認為，北京自動化所與巴基斯坦國家發展綜合體 （NDC）合作（美國評估該綜合體參與巴基斯坦遠程彈道飛彈的開發和生產），採購用於測試大直徑火箭發動機的設備，包括 Shaheen-3 和 Ababeel兩款飛彈 ，也可能適用於更大的系統。

此外，美國也根據飛彈制裁法和出口管制改革法對三個中國大陸實體、一個大陸個人和一個巴基斯坦實體實施制裁，包含湖北華昌達智慧設備公司、環球企業公司和西安隆德科技發展公司；大陸個人羅冬梅（音譯，又稱羅駿）；和巴基斯坦實體創新設備。美方強調，之所以實施這些制裁，是因為這些實體和個人故意向非飛彈科技管制建制（MTCR）國家轉移受該機制限制的設備和技術，以支援飛彈計劃。

路透社指出，大陸駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，「中方堅決反對沒有國際法依據、也沒有聯合國安理會授權的單邊制裁和長臂管轄」，他強調大陸將「堅定保護」大陸企業和個人的權益。而巴基斯坦大使館沒有立即回應置評請求。

公開資料顯示，北京機械工業自動化研究所有限公司創建於1954年，是原大陸機械工業部直屬的綜合性科研機構，1999年轉制為中央直屬大型科技企業，現隸屬於大陸國務院國資委監管的中國機械科學研究總院集團有限公司。

北自所總部和研發基地設在北京，占地面積12萬平方公尺，在常州及湖州分別建有生產基地，現有員工1,300多人，其中科研與工程技術人員900多人。擁有八個研究開發事業部、五家控股公司以及「製造業自動化國家工程研究中心」、「智慧化系統集成應用體驗驗證中心」、「高性能液壓部件技術創新中心」等大陸國家級、省部級創新機構。