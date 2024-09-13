習近平致信香山論壇 倡共同應對全球性安全挑戰

第十一屆北京香山論壇13日開幕，大陸國防部長董軍發表講話。據新華社，大陸國家主席習近平向論壇致賀信，表示希望本屆論壇繼續秉持平等、開放、包容、互鑑精神，凝聚共識、深化互信，為共同應對全球性安全挑戰、推動建構人類命運共同體作出新的更大貢獻。

據新華社，習近平指出，面對世界百年未有之大變局，面對世界人民對安全穩定的期盼，中國實踐全球安全倡議，不斷凝聚各方共識，推動消弭國際衝突根源、完善全球安全治理，為共建立持久和平、普遍安全的世界作出不懈努力。

習近平說，希望本屆論壇繼續秉持平等、開放、包容、互鑑精神，凝聚共識、深化互信，為共同應對全球性安全挑戰、推動建構人類命運共同體作出新的更大貢獻。

本屆香山論壇主題為「共築和平、共享未來」，13日上午舉行開幕式和全體會議等議程，大陸國防部長董軍發表講話。

在此之前，董軍已於12日在北京分別會見前來出席香山論壇的客人，包括智利國防部長費爾南德斯、馬達加斯加國防部長薩伊維洛、茅利塔尼亞國防部長西迪、馬爾地夫國防部長加桑、塔吉克國防部長米爾佐、白俄羅斯國防部長赫列寧、亞美尼亞國防部長帕皮基揚、俄羅斯國防部副部長福明。

董軍當時說，目前，面對變亂交織的國際和區域情勢，需要我們各方緊密團結，共商全球安全大計，探索長治久安良策。

董軍說，中方願與各方一道，以落實元首共識為遵循，繼續保持密切溝通、互學互鑑，鞏固發展既有合作成果，不斷挖掘新的增長點，豐富合作新內涵，將軍事合作關係推上一個新的高度，為實踐全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，建構人類命運共同體作出新的更大貢獻。

另，第十一屆北京香山論壇也於12日晚間，舉行歡迎晚宴，中方由中共中央軍委副主席張又俠出席並致詞，中共中央軍委委員、軍委會聯合參謀部參謀長劉振立，國防部長董軍出席。