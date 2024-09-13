快訊

被棄單「1100盒蛋黃酥」還要揹黑鍋！ 台南烘焙坊「小丞事」怒PO對話紀錄

陳佩琪澄清不愛去銀行 綠議員批「說謊成精」為何不用網路轉帳？

羽球／煎熬！戴資穎遺憾傷退 深夜曝心聲：不知道該不該堅持

謝鋒：中美關係要想「兜住底」 首先不能碰「高壓線」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共駐美大使謝鋒表示，雙方關係要想兜底，首先不能觸碰高壓線。（圖／取自中共駐美大使館官網）
中共駐美大使謝鋒表示，雙方關係要想兜底，首先不能觸碰高壓線。（圖／取自中共駐美大使館官網）

中共駐美大使謝鋒日前針對與美國的雙邊關係表示，互尊互信是中美對話的基礎，從來沒有誰高誰一等，並強調，中美關係要想「兜住底」，首先不能觸碰「高壓線」，這包含台灣、民主人權、道路制度、發展權利等北京劃出的四條紅線。

據中共駐美大使館官網，謝鋒12日以視訊方式在美國紐約「新時代大講堂」活動發表演講，他指出，中美找到正確相處之道，是今後50年國際關係中最重要的事情，從實力地位出發不是國與國相處的正確方式，平等相待、相互尊重才是人間正道。

謝鋒提到，互尊互信是中美對話的基礎，從來沒有誰高誰一等；互利互惠是中美合作的本質，從來沒有誰占誰便宜；互商互諒是中美共處的邏輯，從來沒有誰能壓垮誰。

他強調，雙方建交45年來，特別是近幾年來雙邊關係跌宕起伏的經驗和教訓告訴我們，「施壓、制裁、孤立、遏制、封鎖不僅達不到目的，反而會自縛手腳，到頭來還得自己給自己解套」。衝突對抗不符合中美各自利益，對話協商才是解決問題的正確途徑。有話好好說，有事好商量。「什麼問題都政治化，都往『國家安全』這個筐裡裝，內病外治註定是徒勞的」。

他表示，「不衝突不對抗是中美必須守住的底線，也是人類最重要的和平紅利」。面對變亂交織的世界，「中國將繼續以自身發展的確定性應對國際形勢的不確定性，以對美政策的穩定性對沖中美關係的不穩定性」。

他還指出，雙方把對方視作新的冷戰對手是21世紀最大戰略誤判，中美陷入衝突對抗更是世界不可承受之重。「無論國際風雲如何變幻，中國同美方做夥伴、做朋友的意願一以貫之，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則一以貫之，推動中美關係穩定、健康、可持續發展的目標一以貫之」，呼籲美方與中共一起「為合作的一端加碼，為分歧的一端減重」。

謝鋒也重新就台灣議題發出警告，他指出，中共戰略意圖光明磊落，不會重蹈歷史上傳統大國國強必霸的覆轍，也不會吞下損害主權安全發展利益的苦果。台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中共劃出的四條紅線，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他強調，中美關係要想「兜住底」，首先不能觸碰這些「高壓線」。他並要求美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，「將不支持『台灣獨立』、不尋求改變中國體制、不尋求遏制中國發展等表態落到行動上」。

中共 美國

延伸閱讀

香山論壇「美中關係」訪談夯 陸學者批美將台灣當籌碼

北京香山論壇 中美專家台針對台海議題激烈交鋒

北京香山論壇 陸學者：中美兩軍對話可預防不必要軍事衝突

陸提中美關係新「三不」 台灣問題是第一條不可逾越紅線

相關新聞

美國制裁北京自動化所 控其向巴基斯坦供應飛彈設備

美國國務院12日以違反彈道飛彈技術擴散、向巴基斯坦供應飛彈技術和設備為由，制裁北京機械工業自動化研究所，這是在去年制裁後...

中共航母福建艦 首次公開艦載機「彈射系統」測試畫面

中共第三艘航母福建艦的彈射系統一直十分神祕，而官媒13日則首度公開福建艦彈射系統測試畫面以及福建艦內部畫面，並指出今年5...

習近平致信香山論壇 倡共同應對全球性安全挑戰

第十一屆北京香山論壇13日開幕，大陸國防部長董軍發表講話。據新華社，大陸國家主席習近平向論壇致賀信，表示希望本屆論壇繼續...

謝鋒：中美關係要想「兜住底」 首先不能碰「高壓線」

中共駐美大使謝鋒日前針對與美國的雙邊關係表示，互尊互信是中美對話的基礎，從來沒有誰高誰一等，並強調，中美關係要想「兜住底...

福州兩岸中秋聯誼 宋濤：大陸堅決反對台獨

中秋將至，大陸12日晚在福建福州，舉辦2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，邀請國民黨副主席夏立言和連江縣縣長王忠銘等，約2...

王毅會印度國安顧問 討論邊境事務與改善雙邊關係

赴俄國出席金磚國家安全事務高級代表會議的中共外事辦主任兼外長王毅，12日會見印度國家安全顧問，雙方討論了近期邊界事務磋商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。