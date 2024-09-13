謝鋒：中美關係要想「兜住底」 首先不能碰「高壓線」

中共駐美大使謝鋒日前針對與美國的雙邊關係表示，互尊互信是中美對話的基礎，從來沒有誰高誰一等，並強調，中美關係要想「兜住底」，首先不能觸碰「高壓線」，這包含台灣、民主人權、道路制度、發展權利等北京劃出的四條紅線。

據中共駐美大使館官網，謝鋒12日以視訊方式在美國紐約「新時代大講堂」活動發表演講，他指出，中美找到正確相處之道，是今後50年國際關係中最重要的事情，從實力地位出發不是國與國相處的正確方式，平等相待、相互尊重才是人間正道。

謝鋒提到，互尊互信是中美對話的基礎，從來沒有誰高誰一等；互利互惠是中美合作的本質，從來沒有誰占誰便宜；互商互諒是中美共處的邏輯，從來沒有誰能壓垮誰。

他強調，雙方建交45年來，特別是近幾年來雙邊關係跌宕起伏的經驗和教訓告訴我們，「施壓、制裁、孤立、遏制、封鎖不僅達不到目的，反而會自縛手腳，到頭來還得自己給自己解套」。衝突對抗不符合中美各自利益，對話協商才是解決問題的正確途徑。有話好好說，有事好商量。「什麼問題都政治化，都往『國家安全』這個筐裡裝，內病外治註定是徒勞的」。

他表示，「不衝突不對抗是中美必須守住的底線，也是人類最重要的和平紅利」。面對變亂交織的世界，「中國將繼續以自身發展的確定性應對國際形勢的不確定性，以對美政策的穩定性對沖中美關係的不穩定性」。

他還指出，雙方把對方視作新的冷戰對手是21世紀最大戰略誤判，中美陷入衝突對抗更是世界不可承受之重。「無論國際風雲如何變幻，中國同美方做夥伴、做朋友的意願一以貫之，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則一以貫之，推動中美關係穩定、健康、可持續發展的目標一以貫之」，呼籲美方與中共一起「為合作的一端加碼，為分歧的一端減重」。

謝鋒也重新就台灣議題發出警告，他指出，中共戰略意圖光明磊落，不會重蹈歷史上傳統大國國強必霸的覆轍，也不會吞下損害主權安全發展利益的苦果。台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中共劃出的四條紅線，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他強調，中美關係要想「兜住底」，首先不能觸碰這些「高壓線」。他並要求美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，「將不支持『台灣獨立』、不尋求改變中國體制、不尋求遏制中國發展等表態落到行動上」。