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福州兩岸中秋聯誼 宋濤：大陸堅決反對台獨

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤（右）12日會見了前來出席中秋聯誼活動的國民黨副主席夏立言。取自中國台灣網
大陸國台辦主任宋濤（右）12日會見了前來出席中秋聯誼活動的國民黨副主席夏立言。取自中國台灣網

中秋將至，大陸12日晚在福建福州，舉辦2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，邀請國民黨副主席夏立言和連江縣縣長王忠銘等，約200名兩岸同胞參加，大陸國台辦主任宋濤在活動前會見台灣嘉賓，表示大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」，積極促進兩岸人員往來和各領域交流合作，持續深化兩岸融合發展。

據大陸國台辦旗下中國台灣網，和大陸官媒中新社，「福滿中秋夜兩岸一家親」－2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動12日晚在福建省福州市舉辦，陸方安排500架無人機在瑯岐島海峽青年交流營地夜空中呈現「天涯共此時」、「兩岸一家親」等字樣。

陸方發布訊息指，該活動由福州市政府與馬祖縣（連江縣）政府固酮主辦，台方包括夏立言、王忠銘，連江縣立委陳雪生，連江縣議會議長張永江及縣代表團、在閩台胞代表共約150位台胞參加。總共有約200名兩岸同胞出席。

活動現場，安排中秋花燈及悠遊馬祖、台胞服務、民俗體驗、台企展示等主題展區，宣介赴馬祖旅遊、展示福州融合發展示範區建設成果。

活動前，宋濤會見台灣嘉賓夏立言一行，表示一家人在一起過中秋節，是我們中華民族的習俗，「體現的是兩岸中國人對美好家園的眷戀、對親人團圓的期盼」。這是烙刻在「每個中國人」身上的中華文化基因，也是兩岸同胞心心相印、攜手前進、終歸團圓的動力來源。

宋濤接著說，大陸將堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」，積極促進兩岸人員往來和各領域交流合作，持續深化兩岸融合發展，讓廣大台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，與大陸同胞共創中華民族綿長福祉。

據陸方發布，夏立言表示，兩岸關係的本質，就是「兩岸同胞都是中國人、兩岸一家親」。兩岸同胞今日在此相聚，就是藉著偉大中華文化風潮，除賞月團圓外，更有為兩岸開太平之意。兩岸共同點多，應該互相欣賞，珍惜和平發展機遇，凝聚共識，形成邁向未來的願景，這樣兩岸關係才會不斷正向發展。

「福滿中秋夜 兩岸一家親」－2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動12日晚在福州舉辦。取自中國台灣網
「福滿中秋夜 兩岸一家親」－2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動12日晚在福州舉辦。取自中國台灣網

中秋節 夏立言 馬祖

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