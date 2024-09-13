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中共航母福建艦 首次公開艦載機「彈射系統」測試畫面

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
福建艦彈射系統測試畫面，13日由央視軍事公布。（圖／截自央視軍事微博）
福建艦彈射系統測試畫面，13日由央視軍事公布。（圖／截自央視軍事微博）

中共第三艘航母福建艦的彈射系統一直十分神祕，而官媒13日則首度公開福建艦彈射系統測試畫面以及福建艦內部畫面，並指出今年5月1日，福建艦赴相關海域開展首次航行試驗。

央視軍事13日上午發布一則影片，側寫一位航母「航空保障系統」人員高楓的工作內容，其中高楓喊出指令「2號位，模擬飛機，指揮站輸入參數」，另一位人員說「監控站確認參數」，準備完成後，操作人員按下「彈射」按鈕，隨後畫面帶到以模擬艦載機視角拍攝的部分彈射軌道起飛過程。

畫面中，一位人員還表示，「最關鍵一點，要從滑躍到彈射的無縫轉接，這個不要干擾飛行員更多的精力，能夠兼容滑躍的手勢不再修改，最大極致地去優化、縮短這個時間」。

除了彈射試驗外，此次影片也揭露部分福建艦內部畫面，不過整部影片都沒有出現任何艦載機，也沒有明確標示測試海域的所在位置。

而據共軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」消息，這次也是福建艦訓練畫面首度公開。

公開資料顯示，福建艦在5月1日至8日進行了首次海試。試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統設備一系列測試，此後在5月下旬至6月上旬開展了第二次海試。7月初則有第三次海試。另據新加坡聯合早報報導，9月初福建艦已經進行第四次海試。

對於外界有分析認為，在第三次福建艦海試中，艦載機已經上艦。中共官媒環球時報日前引述軍事專家分析指出，「航母在海試中必然要搭載艦載機，因為需要進行配重試驗，確保機位平衡」。而大陸軍事專家傅前哨則認為，在下階段海試中，艦載機會上艦，而且是不同類型的艦載機上艦，以便測試航母的攔阻彈射系統，到了該階段意味著航母自身通過多次檢測「達標」，從而轉入艦機適配階段。

中共 影片 福建

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