快訊

急救室CPR後的哭泣！第一次成功插管卻沒有喜悅，急診醫：「我到底做了什麼？」

民調／逾500萬人對柯文哲遭押抱不平 游盈隆：不可忽視

北市信義區民宅開槍尋仇...2人送醫！ 槍手、共犯3人投案

王毅會印度國安顧問 討論邊境事務與改善雙邊關係

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共外事辦主任王毅在聖彼得堡會見印度國安顧問多瓦爾，雙方討論邊境事務與改善雙邊關係。（圖／取自大陸外交部官網）
中共外事辦主任王毅在聖彼得堡會見印度國安顧問多瓦爾，雙方討論邊境事務與改善雙邊關係。（圖／取自大陸外交部官網）

赴俄國出席金磚國家安全事務高級代表會議的中共外事辦主任兼外長王毅，12日會見印度國家安全顧問，雙方討論了近期邊界事務磋商取得的進展，也一致同意落實兩國領導人共識，為雙邊關係改善創造條件。

據大陸外交部消息，王毅係在聖彼德堡會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），王毅強調，面對變亂交織的世界，作為兩大東方文明古國和新興發展中大國，中印應堅持獨立自主，選擇團結合作；堅持相互成就，避免彼此消耗。相信雙方有智慧和能力以正確眼光看待彼此，以務實態度妥處分歧，以建設性思考找到兩個相鄰大國正確相處之道，推動中印關係重回健康穩定可持續發展軌道。

多瓦爾則表示，印中兩國應聚焦各自和共同發展，28億印中人民快速發展，將改變整個世界。

此外，雙方討論了近期邊界事務磋商取得的進展，認為中印關係實現穩定符合兩國人民根本和長遠利益，有利於地區和平發展。一致同意落實兩國領導人共識，努力增進理解互信，為雙邊關係改善創造條件，並就此繼續保持溝通。

另據印度外交部官網消息，這次會議使雙方有機會回顧近期為早日解決實控線（LAC）沿線遺留問題所做的努力，將為穩定和重建兩國關係創造條件。

印度外交部指出，雙方同意加緊努力，在剩餘地區實現完全脫離接觸。多瓦爾表示，邊境地區的和平與安寧以及對實控線的尊重對於雙邊關係正常化至關重要。雙方必須充分遵守兩國政府過去達成的有關雙邊協議、議定書和諒解。雙方一致認為，印中雙邊關係不僅對兩國、對區域和世界都具有重要意義。雙方也就國際和地區情勢交換了意見。

日前，大陸與印度雙方甫於8月底舉行邊境事務磋商和協調工作機制第31次會議，雙方就邊境地區有關問題深入交換意見，同意加強對話磋商，早日達成雙方都能接受的解決方案。雙方同意鞏固磋商成果，嚴格遵守涉邊協議協定和信任措施，繼續共同維護邊境地區和平安寧。

印度 外交部 王毅

延伸閱讀

普亭會見王毅 喊團結更多「全球南方」國家

金磚與全球南方國安對話會 王毅：共同抵制小院高牆

王毅：在全球治理體系中發出更明確一致的金磚之聲

王毅見埃及國安委秘書長 兩國願為根本徹底解決巴勒斯坦問題共同發聲

相關新聞

謝鋒：中美關係要想「兜住底」 首先不能碰「高壓線」

中共駐美大使謝鋒日前針對與美國的雙邊關係表示，互尊互信是中美對話的基礎，從來沒有誰高誰一等，並強調，中美關係要想「兜住底...

中共航母福建艦 首次公開艦載機「彈射系統」測試畫面

中共第三艘航母福建艦的彈射系統一直十分神祕，而官媒13日則首度公開福建艦彈射系統測試畫面以及福建艦內部畫面，並指出今年5...

福州兩岸中秋聯誼 宋濤：大陸堅決反對台獨

中秋將至，大陸12日晚在福建福州，舉辦2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，邀請國民黨副主席夏立言和連江縣縣長王忠銘等，約2...

王毅會印度國安顧問 討論邊境事務與改善雙邊關係

赴俄國出席金磚國家安全事務高級代表會議的中共外事辦主任兼外長王毅，12日會見印度國家安全顧問，雙方討論了近期邊界事務磋商...

王毅見伊朗國安會秘書：中國支持伊朗反對外部干涉及打壓

據大陸外交部網站，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨12日在聖彼得堡會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。王毅表...

張又俠會星、柬防長：與星軍深化聯演聯訓 推動中柬戰略合作

據解放軍報報導，第十一屆北京香山論壇開幕之際，中央軍委副主席張又俠12日在京分別會見來華出席論壇的新加坡國防部長黃永宏、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。