王毅會印度國安顧問 討論邊境事務與改善雙邊關係

赴俄國出席金磚國家安全事務高級代表會議的中共外事辦主任兼外長王毅，12日會見印度國家安全顧問，雙方討論了近期邊界事務磋商取得的進展，也一致同意落實兩國領導人共識，為雙邊關係改善創造條件。

據大陸外交部消息，王毅係在聖彼德堡會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），王毅強調，面對變亂交織的世界，作為兩大東方文明古國和新興發展中大國，中印應堅持獨立自主，選擇團結合作；堅持相互成就，避免彼此消耗。相信雙方有智慧和能力以正確眼光看待彼此，以務實態度妥處分歧，以建設性思考找到兩個相鄰大國正確相處之道，推動中印關係重回健康穩定可持續發展軌道。

多瓦爾則表示，印中兩國應聚焦各自和共同發展，28億印中人民快速發展，將改變整個世界。

此外，雙方討論了近期邊界事務磋商取得的進展，認為中印關係實現穩定符合兩國人民根本和長遠利益，有利於地區和平發展。一致同意落實兩國領導人共識，努力增進理解互信，為雙邊關係改善創造條件，並就此繼續保持溝通。

另據印度外交部官網消息，這次會議使雙方有機會回顧近期為早日解決實控線（LAC）沿線遺留問題所做的努力，將為穩定和重建兩國關係創造條件。

印度外交部指出，雙方同意加緊努力，在剩餘地區實現完全脫離接觸。多瓦爾表示，邊境地區的和平與安寧以及對實控線的尊重對於雙邊關係正常化至關重要。雙方必須充分遵守兩國政府過去達成的有關雙邊協議、議定書和諒解。雙方一致認為，印中雙邊關係不僅對兩國、對區域和世界都具有重要意義。雙方也就國際和地區情勢交換了意見。

日前，大陸與印度雙方甫於8月底舉行邊境事務磋商和協調工作機制第31次會議，雙方就邊境地區有關問題深入交換意見，同意加強對話磋商，早日達成雙方都能接受的解決方案。雙方同意鞏固磋商成果，嚴格遵守涉邊協議協定和信任措施，繼續共同維護邊境地區和平安寧。