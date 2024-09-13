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王毅見伊朗國安會秘書：中國支持伊朗反對外部干涉及打壓

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2024年9月12日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在聖彼得堡會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。 大陸外交部網站
2024年9月12日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在聖彼得堡會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨12日在聖彼得堡會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。王毅表示，中國支持伊朗反對外部干涉和無理打壓；並表示去年伊朗與沙烏地阿拉伯實現歷史性和解，中方支持伊朗同地區國家協商化解分歧，鞏固和解勢頭。

雙方也就加薩問題交換了看法。王毅闡述了中方原則立場。雙方強調當務之急是推動永久停火和全面撤軍，爭取早日重啟「兩國方案」，最終實現「巴人所有、巴人主導、巴人治巴」。

王毅說，中伊關係歷經國際風雲考驗，奠定堅實基礎。中方讚賞伊朗新政府重申將堅持對華友好，願繼續鞏固深化伊中關係。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中伊關係，支持伊朗維護國家主權安全和民族尊嚴，走出符合自身國情的發展道路，支持伊反對外部干涉和無理打壓，願以兩國元首重要共識為指引，攜手推動中伊關係維持穩定永續發展，更好造福兩國人民。

王毅表示，去年伊朗與沙烏地阿拉伯在北京實現歷史性和解，並獲得國際社會普遍歡迎。中方支持伊朗同地區國家透過對話協商化解分歧，鞏固得來不易的和解勢頭，持續改善關係進程，為區域和平穩定釋放正面訊號。

艾哈邁迪安表示，伊朗新政府堅定致力於鞏固強化伊中友好，願同中方推動落實伊中全面合作計劃，拓展經貿投資、數位科技、人文旅遊等全方位務實合作。伊朗讚賞中方在國際上發揮負責任大國作用，感謝中方成功斡旋伊沙北京對話，願同中方繼續相互支持，攜手應對共同挑戰。

2024年9月12日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在聖彼得堡會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。 大陸外交部網站
2024年9月12日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在聖彼得堡會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。 大陸外交部網站

伊朗 北京 王毅

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