王毅見伊朗國安會秘書：中國支持伊朗反對外部干涉及打壓

據大陸外交部網站，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨12日在聖彼得堡會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。王毅表示，中國支持伊朗反對外部干涉和無理打壓；並表示去年伊朗與沙烏地阿拉伯實現歷史性和解，中方支持伊朗同地區國家協商化解分歧，鞏固和解勢頭。

雙方也就加薩問題交換了看法。王毅闡述了中方原則立場。雙方強調當務之急是推動永久停火和全面撤軍，爭取早日重啟「兩國方案」，最終實現「巴人所有、巴人主導、巴人治巴」。

王毅說，中伊關係歷經國際風雲考驗，奠定堅實基礎。中方讚賞伊朗新政府重申將堅持對華友好，願繼續鞏固深化伊中關係。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中伊關係，支持伊朗維護國家主權安全和民族尊嚴，走出符合自身國情的發展道路，支持伊反對外部干涉和無理打壓，願以兩國元首重要共識為指引，攜手推動中伊關係維持穩定永續發展，更好造福兩國人民。

王毅表示，去年伊朗與沙烏地阿拉伯在北京實現歷史性和解，並獲得國際社會普遍歡迎。中方支持伊朗同地區國家透過對話協商化解分歧，鞏固得來不易的和解勢頭，持續改善關係進程，為區域和平穩定釋放正面訊號。