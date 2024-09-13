張又俠會星、柬防長：與星軍深化聯演聯訓 推動中柬戰略合作

據解放軍報報導，第十一屆北京香山論壇開幕之際，中央軍委副主席張又俠12日在京分別會見來華出席論壇的新加坡國防部長黃永宏、柬埔寨副首相兼國防部長迪西哈。

在會見黃永宏時，張又俠介紹了中共二十屆三中全會精神，強調這次會議對進一步全面深化改革，推進高質量發展和高水平對外開放作出總體部署，為中星兩國合作和地區國家發展提供新的重要契機。

他說，中方願同星方一道，深化落實兩國領導人重要共識，進一步推動雙邊合作向上向好發展，更好造福兩國和區域人民。希望兩軍保持高層密切互動，深化拓展聯演聯訓、人員培訓等各領域務實合作，推動兩軍關係不斷取得新的發展。

黃永宏正面評價北京香山論壇對區域乃至全球和平穩定的重要作用，預祝本屆論壇圓滿成功。他表示，星方堅定奉行一個中國原則，願為南海地區和平穩定發揮建設性作用，希與中方深化交流合作，不斷提升兩國兩軍關係水準。

在會見迪西哈時，張又俠說，中柬是患難與共的伙伴、名副其實的鐵桿。在兩國領導人戰略引領下，中柬命運共同體建設進入高品質、高水準、高標準的新時代。中方願同柬傳承鞏固特殊友好關係，相互堅定支持，共同應對挑戰，推動戰略合作，繼續攜手並肩維護好共同利益。兩軍合作歷史厚重、成果豐碩，希望雙方加強高階戰略溝通，深化各領域務實合作，推動兩軍關係邁向新階。

迪西哈說，中國政府和軍隊長期以來的深厚友誼和無私幫助對柬彌足珍貴。柬方願與各方共同努力，維護南海地區和平與穩定。希望進一步拓展兩國兩國交流合作的深度與廣度，推動新時代柬中命運共同體走深走實。